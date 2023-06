Ezkurdia esquiva la bala

Joseba Ezkurdia tomará parte en su novena semifinal consecutiva del Cuatro y Medio de San Fermín después de superar el mal trago al que le sometió Peio Etxeberria durante la eliminatoria de cuartos disputada ayer en el frontón Adarraga de tomará parte en su novena semifinal consecutiva deldespués de superar el mal trago al que le sometiódurante la eliminatoria de cuartos disputada ayer en el frontón Adarraga de Logroño . El delantero de Arbizu se vio forzado a ir a remolque, con la sensación de carecer del control de la situación y topándose con la chapa hasta en tres ocasiones.

Salaberria, tuvo el acierto y la seguridad necesaria para colocarse 0-3 de salida y remontar un adverso 11-6 hasta colocarse 11-14 en el marcador logroñés. Una tacada de ocho tantos que elevó la presión sobre el especialista de la ‘jaula’. Fue Peio Etxeberria quien puso en duda la competitividad del actual campeón de la distancia. Supuso una amenaza, por momentos insoportable para su rival. El de Zenotz, que venía de dejar en cuatro tantos a, tuvo el acierto y la seguridad necesaria para colocarse 0-3 de salida y remontar un adverso 11-6 hasta colocarse 11-14 en el marcador logroñés. Una tacada de ocho tantos que elevó la presión sobre el especialista de la ‘jaula’.

Etxeberria subió el listón a base de vigor, de dar un paso adelante y de soltar el brazo, un aspecto en el que insistió varias veces su botillero Andoni Gaskue. No quiso enredarse demasiado con un Ezkurdia que exhibió sus mejores virtudes defensivas y con el saque, sino que optó por jugadas rápidas, algunos saques-remates y dejadas que complementaron los errores de su oponente. Tuvo hasta fortuna con un par de pelotazos que no le entraron bien en la mano y acabaron en buen término.

No obstante, no fue hasta la segunda mitad cuando se abrió un nuevo escenario para Ezkurdia, algo más esperanzador. El manista de Aspe trató de aferrarse al partido tímidamente, tratando de conectar con su juego gracias a los desaciertos ajenos. Entonces, en mitad del chaparrón (15-20), Peio Etxeberria cometió una falta de saque, un pelotazo demasiado largo, que catapultó al campeón del Cuatro y Medio. El navarro reaccionó y se recompuso con una implacable consecución de siete tantos, en apenas una treintena de pelotazos, que le dieron el pase a la semifinal de Aspe. Tras el partido, Ezkurdia declaró no haber merecido ganar.

Ezkurdia se jugará el pase a la final frente a Elordi o Altuna

El pelotari de Arbizu deberá esperar hasta el próximo jueves, día 29, para conocer a su contrincante en la semifinal del Cuatro y Medio de San Fermín. Será Aitor Elordi , que en octavos de final se impuso con claridad a Elezkano II por 22-4, o Jokin Altuna . Ambos delanteros decidirán su futuro en el torneo en el frontón Trobika de Mungia. El ganador se enfrentará a Ezkurdia por el pase a la final el primer día de julio en Sopelana. Asimismo, es Mikel Urrutikoetxea quien aguarda en la semifinal del ramal de Baiko. El vizcaíno pugnará por ser el candidato de la promotora manista frente al ganador del encuentro que disputen Erika Jaka e Iñaki Artola el próximo viernes por la noche en Zaldibar.