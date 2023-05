Joseba Ezkurdia: "Hubiera firmado a ciegas jugar la semifinal contra Jokin"

Joseba Ezkurdia se muestra tranquilo ante el desafío que se le presenta mañana en el frontón Labrit. Una semifinal manomanista frente a Jokin Altuna. Una meta casi inalcanzable el día en el que se presentó el campeonato. Pero el delantero de Arbizu, único representante navarro en la fase final de la prueba reina, se ha abierto camino ante la adversidad hasta verse a un paso de la que pueda ser su segunda final consecutiva del mano a mano. se muestra tranquilo ante el desafío que se le presenta mañana en el frontón Labrit. Una semifinal manomanista frente a Jokin Altuna. Una meta casi inalcanzable el día en el que se presentó el campeonato. Pero el delantero de Arbizu, único representante navarro en la fase final de la prueba reina, se ha abierto camino ante la adversidad hasta verse a un paso de la que pueda ser su segunda final consecutiva del mano a mano.

Será el primer envite que protagonicen mano a mano Jokin Altuna y usted en el Labrit, ¿cree que el escenario influye?

Es un frontón muy bueno para los dos. El frontón no tiene excusa, es de los mejores que hay para jugar. Se crea un ambiente especial, es noble, no hace casi ningún extraño… Tengo ganas de jugar aquí, a ver quien de los dos se adapta mejor. Todos los partidos individuales que he jugado hasta ahora han sido en Bilbao, Eibar y Donosti. Ahora toca otro partido nuevo, otro partido difícil y otra oportunidad de llegar a la final.

Ha conseguido llegar hasta semifinales después de revertir un inicio de campeonato incierto por sus molestias físicas. ¿En qué punto se encuentra?

Con mucha ilusión, con ganas. Me veo mucho mejor que cuando empecé el campeonato. He entrenado bien estas dos últimas semanas y creo que llego bien. El martes metí un entrenamiento bueno en el frontón con Peio Etxeberria, las sensaciones fueron buenas y ahora toca trasladarlas al día del partido.

¿Ha podido disipar sus dudas por completo?

He tenido tiempo para prepararme, quince días antes de jugar contra Peio y otros quince días después. Tengo mejores sensaciones, de piernas estoy mejor, y me veo más suelto en el frontón. Sé que tengo un partido muy difícil pero quiero sentirme cómodo en el frontón.

Al inicio del campeonato, ¿hubiese firmado jugarse el pase a la final contra Altuna III?

Sí, sí, sin duda. El primer objetivo del campeonato era llegar a semifinales y ahora hay que intentar meterse en la final. Viendo cómo empecé el campeonato, dudando, si iba a poder jugar el primer partido o no, y verme ahora en semifinales contra Jokin en el Labrit, lo hubiese firmado a ciegas. Ahora quiero aprovechar este momento.

¿Altuna asusta?

No sé si asusta pero cuando Altuna está en el frontón casi siempre es el favorito, no hay que darle más vueltas. Le sale la pelota de la mano muy bien, está muy fresco, con chispa, está atrasando muy bien la pelota, busca los ángulos perfectos, con la izquierda acaban muy fácil el tanto… (resopla) está jugando muy cerca de la perfección y eso a mí me motiva, hace que entrene con más ganas, que esté centrado.

¿Le quita presión que la atención esté puesta en un rival como Altuna, máximo favorito a suceder a Laso?

Entreno cada día para llegar a 22, para estar lo más arriba posible en cada campeonato. Está claro que él es el favorito, que ha demostrado que está jugando perfecto y mi trabajo será plantarle cara. De todas formas, todos tenemos presión porque estar en la final es un premio es muy grande.

Se cumplen cinco año desde el primer mano a mano entre Altuna y usted, precisamente en semifinales. ¿Él ha cambiado?

Sí, como lo hemos hecho todos. Aquel año fue un partido duro que se decidió por detalles, creo que además fue la primera txapela que consiguió Jokin. Como pelotari ha crecido un montón, se le ve mucho más completo, da la sensación de que controla todos los momentos del partido. Es una versión mejorada de aquel pelotari de 2018.

La toma de decisiones será fundamental mañana

Tendré que jugar con decisión, intentar hacer daño y acabar el tanto cuando haya la mínima opción. Sé que sólo dándole atrás no voy a ganar. Tengo que arriesgar, meterle presión, jugar agresivo.