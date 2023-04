El Manomanista arranca con dos bajas de última hora, Zabaleta y Rezusta

El Manomanista, la prueba reina de la mano, se ha presentado este miércoles por la mañana en Salinas de Añana, Álava, con bajas de última hora. La alineación de Aspe ha sufrido las bajas de última hora de José Javier Zabaleta, que se rompió un dedo entrenando este martes y Rezusta que no está en condiciones. Les suplen Elordi y Elezkano.

El sistema de competición es el mismo que el año pasado con octavos, liguilla de cuartos, semifinal a partido único. La final será el 4 de junio en Bilbao, sin posibilidad de aplazamiento. La diferencia está en el mayor tiempo que tienen los pelotaris entre partido y partido, con tres jornadas en cinco semanas. Entre partido y partido el pelotari tiene 10 días y entre fase y fase una semana.

OCTAVOS



Grupo A



Labastida. Artola vs Elezkano.

Leketio. Urrutikoetxea vs Elordi

Los ganadores en la liguilla de cuartos contra Laso y Altuna



Grupo B



Tolosa. Lunes Etxeberria vs Alberdi

Ezcaray. Dario vs Aranguren

Ganadores contra Ezkurdia y Jaka en la liguilla