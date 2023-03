Luis Sánchez, rey de reyes

Luis Sánchez (escalafón más alto de la estirpe profesional del trinquete, convirtiéndose en rey de reyes tres años después de su debut. Una proeza histórica avalada por la consecución de los títulos de campeón del ‘Super Prestige’ y, ahora, del Manomanista Elite Pro de Francia. “Es cierto que he cumplido con las expectativas, pero no creo que ahora esté por encima de nadie”, reconoce, “Mi empeño siempre ha sido jugar con quienes consideraba mis ídolos”. El trono francés tiene un nuevo inquilino. Un navarro. Pamplona , 29 de marzo de 1997) ocupa desde el pasado domingo elde la estirpe profesional del, convirtiéndose entres años después de su debut. Una proeza histórica avalada por la consecución de los títulos de campeón del ‘’ y, ahora, delde Francia. “Es cierto que he cumplido con las expectativas, pero no creo que ahora esté por encima de nadie”, reconoce, “Mi empeño siempre ha sido jugar con quienes consideraba mis ídolos”.

El trinquetista se impuso 40-29 a Baptiste Ducassou, arrebatando al seis veces campeón individual la oportunidad de apropiarse del record histórico de entorchados en la especialidad. Lo hizo además en el trinquete Berria de Hasparren, donde ambos coincidieron en la final individual del pasado Campeonato del Mundo. Un choque que quedó marcado por la retirada Sánchez debido a una luxación en su hombro derecho. “Había ganas de revancha después de aquella final mundialista”, reconoce. Desde entonces no ha encajado ninguna derrota mano a mano. Nueve duelos imbatido.

METRO Y MEDIO ATRÁS

Sin embargo, el navarro tuvo que bregar de lo lindo para corresponder con el favoritismo que le atribuyeron unos cuantos aficionados expertos. “Al principio me sentía muy cansado, no encontraba ni el ritmo, ni la concentración suficiente. Sentía que me estaba pasando un tornado por encima. Lo veía muy crudo”, recuerda un día después, “No metía ni una pelota en la mano, dejaba todas en medio y le estaba regalando el partido”.

Acertando finalmente con el material y sondeando otras estrategias, Luis consiguió igualar el encuentro a 20 y poner pies en polvorosa hasta la victoria final. No sin antes mortificar a su rival con hasta once tantos de saque. Un arma que, pese a cometer dos faltas, no se vio penalizada por la novedad introducida para este campeonato: señalizar la línea de saque un metro y medio más atrás de lo habitual.

“No creo que me haya perjudicado en exceso porque imprimo mucha velocidad a mi saque y me puedo amoldar a ese cambio más fácil que otros pelotaris. Además, es un factor que afecta igualmente a mis rivales y no quiero pensar demasiado en los motivos que haya detrás de esta decisión”, asegura. Luis prefiere evitar suspicacias. “En el ‘Super Prestige’ se planteó esta misma idea y casi todos los pelotaris nos negamos”, apunta.

AIRES NUEVOS

La irrupción de Sánchez en el circuito profesional de Francia ha supuesto desde 2020 un punto de inflexión. Un cambio de aires que tumba por completo con la exclusividad gala y los binomios Larralde-Ducassou de la última década. “Desde la empresa Esku Pilota se dan cuenta de que esta situación beneficia al trinquete, que despierta más interés entre los medios de comunicación y los aficionados de uno y otro lado de los Pirineos, que hay más pelotaris que prueban el trinquete…”, comenta el navarro, “Hay gente con ganas de ver caras nuevas”. De hecho, en los dos últimos años, la promotora de Bayona ha enriquecido su plantilla con la incorporación de los vizcaínos Ekhi Ziarrusta e Inhar Ugarte, además del guipuzcoano Eneko Maiz.

Será precisamente con este último con quien Luis Sánchez haga dupla en el Campeonato de Parejas de Francia que comienza este mismo domingo en Arcangues con seis combinaciones en liza. “Eneko es muy amigo mío, tenemos mucha relación, hemos compartido muchos entrenamientos con la selección española y nos entendemos muy bien. Presiento que nos irá bien”, augura.

Iker Espinal, ¿tras los pasos de Sánchez en el circuito francés?

La empresa Esku Pilota ha puesto los ojos sobre otro pelotari navarro. El pamplonés Iker Espinal, que se recupera de una lesión en el codo derecho, se prepara para aceptar a sus 27 años un nuevo desafío deportivo después de cosechar un palmarés sobresaliente en el campo amateur español y destacar en el último Mundial. “Iker es un pelotari tan polivalente y técnicamente tan bueno que será capaz de aprender el oficio del trinquete. Si alguien puede, es él”, apoya Luis Sánchez.