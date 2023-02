Oxígeno para Ezkurdia-Martija

campeones del Joseba Ezkurdia y bocanada de oxígeno después de imponerse en Amorebieta a Urrutikoetxea-Albisu por 16-22. Hacía cinco semanas que la combinación de Sakana no conseguían ganar un partido. Con el triunfo los de Aspe suman su tercer punto, tienen el average ganado con Urrutikoetxea-Albisu (+2), y afrontan tres finales en los tres encuentros que les restan. Tienen que ganar todo y esperar a otros resultados para meterse entre los seis elegidos. Losdel Parejas 2020 Julen Martija dieron este viernes 3 de febrero unadespués de. Hacía cinco semanas que la combinación de Sakana no conseguían ganar un partido. Con el triunfo los de Aspe suman su tercer punto, tienen el average ganado con Urrutikoetxea-Albisu (+2), y afrontan tres finales en los tres encuentros que les restan. Tienen que ganar todo y esperar a otros resultados para meterse entre los seis elegidos.

Respiraron Ezkurdia-Martija después de que Urruti fallara el último tanto. No fue su mejor partido en cuanto a brillantez, pero al menos lo sacaron adelante con seriedad y trabajo. Lograron de salida un 0-4 en un mal comienzo de los colorados y supieron jugar con la ventaja, a pesar de que no estuvieran brillantes.

Joseba Ezkurdia funcionó de forma intermitente. No está como en el Cuatro y Medio, pero dejó tantos bonitos como el voleón del 7-12.

Julen Martija terminó el partido a cero. No hizo ningún tanto, pero tampoco marró ni una pelota. Estuvo dominado por momentos por el poder de Albisu, pero fue el ataundarra el nudo gordiano de la victoria colorada en Amorebieta. El guipuzcoano tiró nueve pelotas. No tuvo su noche con la derecha. En la parte final del encuentro también tuvo tres fallos de entendimiento con Urruti que les terminaron saliendo caros. La cuenta atrás a los play off.

Urrutikoetxea-Albisu 16

Ezkurdia-Martija 22

Frontón. Amorebieta. Muy buena entrada, 450 personas.

Marcador. 0-4, 2-4, 2-7, 3-7, 3-9, 6-9, 7-9, 7-12, 9-12, 9-13, 11-13, 11-14, 13-14, 13-20, 16-20 y 16-22.

Duración. 68:54 minutos.

Pelotazos. 615.

Saques. 0 de Urrutikoetxea, 0 de Ezkurdia.

Tantos hechos. 7 de Urrutikoetxea,3 de Albisu, 8 de Ezkurdia, 0 de Martija.

Tantos perdidos. 4 de Urrutikoetxea, 9 de Albisu, 5 de Ezkurdia, 0 de Martija.

Dinero. De entrada a la par.

Incidencias. Dj en el frontón, se hizo el sorteo de los escenarios de los partidos del play off y tras el 2-7 Urruti se fue al vestuario con molestias en el hombro izquierdo.