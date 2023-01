El camino de Iosu Eskiroz

Aupa pelotazales

Las dos últimas jornadas del Campeonato de Parejas han servido para ver en acción en primera al navarro Iosu Eskiroz, que ha suplido con garantías, buen juego y además con victoria a Jon Mariezkurrena. Dos puntos más que, sin duda, van a tener una vital importancia en las posibilidades de este dueto de Baiko de meterse en la liguilla de semifinales. El zaguero de Makirrian, que está haciendo una gran campaña en el Campeonato de Promoción donde va segundo con Larrazabal, fue el sustituto designado por Baiko para suplir al todopoderoso Mariezkurrena, al que la derecha le ha jugado una mala pasada en la segunda vuelta de la competición. Y Eskiroz, lejos de arrugarse o verse intimidado por la responsabilidad, ha cumplido a la perfección con el cometido. Eskiroz ha demostrado que es un zaguero que puede ofrecer garantías en el futuro no muy lejano.

La actuación de Iosu Eskiroz hay que ponerla en un contexto justo. Fue uno de los cuatro pelotaris a los que Joserra Garai no quiso renovar en Baiko junto con Unai Laso. Jon Mariezkurrena y el riojano Víctor Esteban. Estuvo fuera de la empresa, y por su caso y el de los otros tres se produjo el conflicto empresarial y la huelga que puso en jaque a las empresas. Después fue readmitido, y lejos de tener un camino fácil, tuvo que pasar por el quirófano para solventar una grave lesión de cadera. Eskiroz, al que nadie le ha regalado nada, nunca ha sido un hombre de una voz más alta que la otra, ni de protestar, tampoco se queja. Hizo buena piña con Laso y Mairiezkurrena y a base de trabajo ha conseguido hacerse un hueco como zaguero fiable en Promoción, y al que se le ha abierto la puerta de la oportunidad en Primera. El de Makirrian-Eskabarte quizá no es un zaguero con una pegada espectacular, pero si tiene dos buenos brazos con los que cubre cancha, con una zurda muy elegante, y buena visión de juego. Si se le da la oportunidad, sin duda es de los que va a cumplir. No es fácil su situación. Tiene clase de sobra para ser protagonista en Promoción, pero dar el salto a primera no va a resultarle fácil. Con Albisu y Mariezkurrena intocables, con Imaz como apuesta de la empresa y Aranguren también colocado entre los cuatro elegidos, parece difícil que se le haga un hueco. Pero si a algo no le gana nadie a Eskiroz es a trabajo, constancia y tenacidad. Es su camino, y si le siguen dando oportunidades y mantiene su rendimiento en Promoción, terminará estando en el lugar que merece.

La undécima jornada está aquí, comienza la lucha por la supervivencia, por entrar entre los seis elegidos.

Nos vemos en los frontones.