Punto veterano en Buñuel

La alegría fue por barrios en el Manolo Malo.salieron felices del recinto de Buñuel , haciéndose fotos con una hinchada animada por la fiesta. El 22-17 les supo a gloria. Primero, y elemental, porque supieron y pudieron cerrar el partido. Primer punto de la segunda vuelta, cuarto en el cómputo total. En el barrio azul no había buenas caras.comprobó que después de una semana en barbecho su derecha no termina de funcionar. Y más de fondo, que en otro partido más no volvieron a ensamblar bien como combinado.empezó a encadenar aciertos tarde, lo que le valió para maquillar de un 21-13 a un 21-17. Poco más.