Entre la contención y el vértigo

albergar el primer encuentro del Parejas en suelo navarro, coincidiendo con la celebración del Día de la Comunidad foral y ante una gran expectación en sus gradas, ya que está previsto que se alcance el lleno. Todo ello para disfrutar del encuentro que protagonizarán Jaka-Aranguren y Peña II-Mariezkurrena II, correspondiente a la segunda jornada de la liguilla. El frontón Remontival de Estella abrirá este sábado sus puertas para, coincidiendo con la celebración del Día de la Comunidad foral y ante una gran expectación en sus gradas, ya que está previsto que se alcance el lleno. Todo ello para disfrutar del, correspondiente a la segunda jornada de la liguilla.

“En este campeonato no vale jugar a medias tintas”, reconocía recientemente el zaguero de Berriozar. Mariezkurrena II buscará junto a Peña II anotar su segundo punto en su casillero después de vencer en su estreno a Urrutikoetxea-Albisu (15-22). Un marcador que cerraron después de dar un paso adelante en la segunda mitad del partido. Sin embargo, ambos extrajeron una misma conclusión: “Si ahorramos fallos podemos ganar a cualquier pareja”, coincidieron.

Parecen dispuestos a ser el complemento perfecto, el uno del otro, si aciertan con el equilibrio entre la moderación y el vértigo. “Tengo que darle velocidad al juego porque es cuando hago más daño”, ha asegurado Jon Ander Peña en los días previos, “Pero con Jon me tengo que contener un poco más al principio, no arriesgar tanto y aprovechar las oportunidades que me brinda adelante”.

Con esta percepción, el combinado de Baiko afronta su segundo compromiso liguero ante Erik Jaka y Aitor Aranguren. La pareja guipuzcoana a punto estuvo de pescar en río revuelto en su debut ante Laso-Imaz (22-21), en un encuentro turbio y fallón disputado en Barcelona, con hasta diecisiete fallos contabilizados. Así las cosas, Jaka-Aranguren ven en el encuentro de este sábado una oportunidad de mejorar sus prestaciones.

La programación de este sábado en el Remontival dará comienzo, a partir de las 17:15 horas, con un encuentro del Parejas de Promoción marcado por la baja de Zabala. El delantero riojano será suplido por su paisano Darío, quien junto a Gaskue se enfrentan a Salaberria-O. Etxebarria.