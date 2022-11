Los segundos espadas de las promotoras manistas Baiko y Aspe acapararon este miércoles la atención con motivo de la presentación de una nueva edición del Campeonato de Parejas de Promoción. Ocho combinaciones se batirán el cobre en una competición que contará con tres caras nuevas y un calendario que se sucederá de manera ininterrumpida a lo largo de 19 jornadas.

Los elegidos, por parte de Aspe, son Egiguren V-Erostarbe, Exposito-Bikuña, Salaberria-O. Etxebarria y Zabala-Gaskue. La operadora Baiko estará representada por Bakaikoa-Morgaetxebarria, Larrazabal-Eskiroz, Zubizarreta III-Elizegi y Agirre-Iztueta. Hodei Exposito, Martxel Iztueta y Aimar Morgaetxebarria encarnan las principales novedades en una convocatoria a la que se suma, por primera vez, la titularidad de Iñigo Bikuña.

Asier Agirre, que ejercerá de padrino de un debutante, causará baja en su primer compromiso previsto para este domingo en Tolosa. El rochapeano todavía se recupera de la fractura del quinto metacarpiano de su mano derecha, lesión que sufrió el pasado día 5. Su lugar lo ocupará momentáneamente Alberdi.

SISTEMA

El Parejas de Promoción estará estructurado por catorce capítulos, ida y vuelta, de la fase clasificatoria donde las dos mejores duplas se clasificarán directamente para semifinales, mientras que las situadas entre el tercer y sexto puesto deberán enfrentarse en el play-off para continuar. La liguilla de semifinales contará con tres jornadas para perfilar la final.

De esta forma, las txapelas del Parejas de Promoción y de Primera se repartirán en un mismo fin de semana, ambas en las lindes de la capital navarra. El sábado 1 de abril se disputará la final de Promoción en ‘La Bombonera’ pamplonesa y al día siguiente, el domingo 2, se coronará a los campeones de la máxima categoría en el Navarra Arena.

CLAVES

​

​Baiko:

1.-Agirre-Iztueta

2.-Bakaikoa-Morgaetxebarria

3.-Larrazabal-Eskiroz

4.-Zubizarreta III-Elizegi



Aspe:

1.-Egiguren V-Erostarbe

2.-Exposito-Bikuña

3.-Salaberria-O. Etxebarria

4.-Zabala-Gaskue



Calendario



Liguilla clasificatoria (14 jornadas): Del 25 de noviembre al 25 de febrero de 2023



Play off (3º vs 6º y 4º vs 5º): 4 de marzo de 2023



Liguilla de semifinales: Del 10 al 24 de marzo de 2023



Final: 1 de abril de 2023 en el frontón Labrit