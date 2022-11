Pinta una final jugosa

Aupa pelotazales

Cuando se presentó el Cuatro y Medio 2022, desde muchos foros y corrillos pelotazales salieron a relucir los nombres de Joseba Ezkurdia y de Jokin Altuna como máximos favoritos a estar en la final del 20 de noviembre en el frontón Bizkaia. El tiempo les ha dado la razón, pero el camino han pasado cosas. desde muchos foros y corrillos pelotazales salieron a relucir los nombres ddel 20 de noviembre en el frontón Bizkaia. El tiempo les ha dado la razón, pero el camino han pasado cosas.

DOS SEMIFINALES POR CAMINOS DIFERENTES

El sábado en el Labrit se vivía una semifinal, el choque entre dos amigos y compañeros de entrenamiento como son Joseba Ezkurdia y Peio Etxeberria. La Bombonera se vistió con sus mejores galas, el ambiente previo al partido fue tremendo, y luego el partido se terminó decantando por el voleísta de Arbizu. Lo pasó mal Joseba, pero al final hizo valer su mayor experiencia y saber estar ante un Peio Etxeberria al que nadie le puede quitar ni medio ápice de mérito. El delantero de Zentoz sigue en su proceso de maduración, y esta semifinal lo ha hecho. Aspe no debería tener ni media duda en alinearlo para el Parejas, aunque solo fuera por una cuestión de pura justicia deportiva.

El domingo todo el mundo puso el foco en lo que pudiera dar de sí el pelotari revelación del campeonato, Aitor Elordi, ante el vigente campeón, Jokin Altuna. El amezquetarra pasó literalmente por encima del vizcaíno. No le dejó ni un milímetro para la sorpresa. Altuna III encadena, y se dice bien pronto, su séptima final consecutiva en el acotado.

La final, cuyo precio de las canchas se ha incrementado un 20% de un año para otro, queda preciosa. Aunque ya sea la tercera entrega de un Altuna-Ezkurdia en el que el navarro siempre se ha llevado la txapela para casa.

ATENCIÓN I. SALABERRIA Y SU FINAL

La final del Cuatro y Medio tendrá como apetitivo el partido por la txapela de Promoción entre Salaberria y Eguiguren V. Dos pelotaris de perfiles diferentes que ansían su primera txapela individual en profesionales. Partido con diferentes enfoques en el juego, y oportunidad de oro para un Iker Salaberria al que nadie le está regalando nada en la categoría y que va abriendo puertas a base de esfuerzo, trabajo y constancia.

ATENCIÓN II. CUENTA ATRÁS PARA EL PAREJAS

Con el Cuatro y Medio a punto de expirar el run-rundel Parejas comienza a sonar. No solo por las combinaciones, que eso irá in crescendo a partir de la semana que viene. La cuestión está en el cuarto hombre. En Baiko, si entrará Urruti, Artola o Jaka. En Baiko, si el elegido es Irribarria, Elordi o Darío, porque todo el mundo da por hecho que Peio Etxeberria se ha ganado por mérito propio el estar entre los elegidos. Y ahí puede pesar de todo menos los méritos deportivos. O no.

Saludos pelotazales

Nos vemos en los frontones

Luis

P.D.El Txoko de Idoate no aparece en el boletín de esta semana. El bueno de Mikel andaba liado con trabajo y otras cosas. La semana que viene analizará la final del Cuatro y Medio.