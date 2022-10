El campeón suda tinta

El vigente campeón del Cuatro y Medio se estrenó con victoria en un encuentro en el que sudó tinta para anotar su primer punto de la liguilla. Tuvo que zafarse de la audacia, la potencia y el ritmo que quiso imponer su rival, Peña II, desde el principio. Apenas comenzó con una dejada en el ángulo del ancho -acción que le funcionó dos veces más- y seguidamente ajustó un gancho tras sacar al ancho. Puso la velocidad y el descaro, arrastrando a Altuna III a un exigente y peligroso juego de aire.

Sin embargo, el delantero de Aspe supo desenvolverse dentro de ese vendaval para adelantarse en el marcador (7-3 y 8-5) encerrando, en algunos casos, a Peña II en pared, escondiendo magistralmente la pelota con su zurda y exhibiendo músculo frente al dominio de su adversario. Sin embargo, el campeón de la ‘jaula’ cedió la iniciativa haciendo sonar la chapa, permitiendo que Peña II consumara rápidamente una tacada de media docena de tantos con su zurda (8-11) que le llenaron de moral.

UN GANCHO AMARGO

Pese a que Altuna III logró igualar el encuentro a once, fue de nuevo Peña II quien pegó un arreón hasta el 11-14. A partir de ese momento el estelar quedó condicionado a una acción. A un gancho con el que Peña II descargó todo su peso sobre la pierna derecha. Notó un pinchazo, no muy fuerte, pero lo suficiente para saber que algo no iba bien.

Tras finalizar la disputa del 12-14, el delantero de Baiko se retiró inmediatamente a vestuarios para ser atendido por el doctor Simón, médico de la promotora vizcaína, debido a unas preocupantes molestias entre el abductor mayor y el recto interno, compatibles con alguna pequeña lesión. Zona próxima a donde ya sufrió una rotura muscular hace un par de campañas, pero para la que el galeno descartó cualquier relación.

Peña II regresó a la cancha aliviado con calor y un vendaje. Pero la incertidumbre y las inseguridades atenazaron al guipuzcoano, especialmente en los desplazamientos a la pared izquierda. Altuna III olió la sangre, se aprovechó de los problemas físicos de su rival y sacó tajada hasta adelantarse 17-14 y finalizar la contienda con un 22-16. “Me voy a casa cabizbajo, estaba haciendo el partido de mi vida”, sentenció Peña II a los micrófonos de Radio Euskadi tras la derrota.