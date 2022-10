Oinatz Bengoetxea: "Es la retirada que había soñado"

El pasado 26 de febrero Oinatz Bengoetxea jugó su último partido con Baiko en el frontón Labrit. Pero no fue la última vez que se vistió de blanco. Desde entonces el delantero leitzarra no ha parado de jugar partidos en pueblos -él no sabe una cifra exacta, pero pueden ser 70-. Esa tourné final tendrá su última entrega el próximo sábado en la plaza de Leitza. Será su gran despedida. en el frontón Labrit. Pero no fue la última vez que se vistió de blanco.-él no sabe una cifra exacta, pero pueden ser 70-.

“Quería hacer 20 años de profesional y el sábado juego mi último partido. Es la retirada que había soñado, con un partido en la plaza y una gran fiesta”, comentaba ayer el delantero.

PARTIDO Y COMIDA PARA 800

El último día de Oinatz Bengoetxea como pelotari será sencillo. El festival, que s ejugará en la plaza del pueblo, arrancará a las 11:30 de la mañana, con dos partidos con pelotaris de la escuela de pelota del pueblo. Después vendrá el estelar, en el que solo se sabe que jugará Oinatz Bengoetxea. Los otros tres componentes del cuarteto son secretos, por expreso deseo del delantero. Aunque el run-run dice que igual Abel Barriola -con quien Oinatz jugó la final del Manomanista 2008- podría intervenir como zaguero.

“El partido es una sorpresa, y hasta el sábado no se va a saber”, explicaba ayer el delantero, poseedor de la triple corona.

El carácter festivo de la despedida de Oinatz se traduce en que será un festival popular, sin entrada y al que acudirá quien quiera hasta que se llene la plaza. Después del festival habrá una comida popular amenizada por una charanga para 800 personas.

“Estábamos un poco preocupados por qué hacer si salía mal tiempo o llovía, pero parece que va a salir bueno y que vamos a poder disfrutar de un gran día”.

OCHO MESES DE DESPEDIDA

Desde que se despidió del Labrit y terminó su contrato con Baiko, Oinatz Bengoetxea no ha dejado de jugar a pelota. Lo ha hecho en pequeños pueblos y plazas, en festivales de carácter popular. Lo ha hecho por toda la geografía y también ha salido al extranjero. Estuvo en México y también en Estados Unidos. La experiencia ha sido inolvidable para el delantero de Leitza.

“En estos meses he disfrutado mucho jugando en pueblos pequeños y sintiendo el cariño de la gente”, Oinatz Bengoetxea

“He jugado por todos sitios, en pueblos pequeños de Euskalherria, de Iparralde, en México, Estados Unidos, Valencia... En todos los sitios he disfrutado mucho jugando a pelota, y en todos sitios me he sentido muy querido por la gente”, comentaba ayer el bicampeón manomanista. “Ha sido una gozada y he disfrutado mucho con la experiencia”.

La tourné de partidos, en la que no sabe cuántos ha jugado ni cuántos ha ganado, ha sido exigente para el delantero leitzarra. Ha habido semanas en los que se ha vestido de blanco hasta en tres ocasiones.

“Cuando empecé esto tenía respeto a ver cómo me iba a responder el cuerpo. Han sido meses muy exigentes, pero solo he tenido que aplazar un partido en este tiempo. Fue el primero de México por una distensión, luego no he tenido ningún problema”, argumentaba. “Estoy muy bien y estoy disfrutando mucho. Me da pena que sea el último partido porque estoy para seguir, pero soy de palabra y si lo dejo, lo dejo”.

Comentarista de radio y un trekking en el Himalaya

Oinatz Bengoetxea jugará el sábado su último partido como pelotari, pero eso no quiere decir que el leitzarra se desligue de la pelota. Bengoetxea VI comenzará en un par de semanas como comentarista de los partidos de pelota en Euskadi Irraitia, lo hará como sustituto del legendario Julián Iparraguirre. Su idea es probar una temporada y luego verá. Además de un par de proyectos personales, Oinatz hará realidad uno de sus sueños, y es hacer un trekking en el Himalaya, concretamente uno de 20 días en el Karakorum.