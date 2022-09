Urriza: "Una final es una batalla física y mental desde el primero hasta el último tanto"

Cuando se retire, que aún no se sabe cuándo será pero cada vez queda menos, el caso de Javier Urriza será digno de estudio. El ex palista pamplonés, de 40 años, afronta el sábado su undécima final individual consecutiva, con opción de conseguir su octava txapela. Urriza, que se enfrenta al guipuzcoano Barrenetxea IV, conoce como nadie los entresijos de la pelea individual. Son éstos.

¿Cómo llega a la final?

No me quejo, estoy relativamente bien, con la incertidumbre de no haber podido entrenar la última semana al ritmo que quisiera. No jugué el sábado por precaución, así que voy a poder llegar a la final al 100%, quizá no tan encanchado como quisiera.Pero espero llegar preparado para jugar una final muy dura por delante.

Esta situación no es nueva.

Una vez que llegas a los 40 es normal que te salgan goterillas. Yo estoy muy contento de cómo me ha respondido el físico en todos estos años. Lo normal en el mano a mano es sufrir sobrecargas, porque fuerzas, porque le exiges todo al cuerpo. Ojalá todos los males sean estos.

A pesar de los años, de la experiencia, ¿hay mariposas en el estómago en la previa de una final?

El runrun de día importante está ahí, porque estás pendiente de la gente que va a ir, los medios se acercan más... es el día más importante del año y quieres estar bien. Pero la tensión está ahí, aparece, pero hay que relativizar, el primero que se quite el sábado la tensión y la presión tendrá mucho ganado.

¿Usted disfruta en una final?

Rara vez, rara vez. Yo disfruto cuando llega el último tanto y la txapela se viene para casa; estos partidos son para entregarse y sufrir a muerte, para pelear y dar el 110%. Por eso rara vez tienes ese punto de disfrute. Lo satisfactorio es el resultado.

¿Cómo se prepara mentalmente una final? ¿convenciéndose que puedes ganarla?

Al final son muchos años en esto, tienes experiencia en campeonatos y la referencia de muchas cosas que has jugado. Sabes que puedes empezar muy bien un partido, pero que las cosas se pueden torcer. Y al revés, puedes arrancar mal un partido, relativizas, te reseteas cada tanto, que todo esto suele ir por rachas, y te enganchas otra vez a la final. En un caso o en otro, como el año pasado, tienes que luchar hasta el final. En 2021 empecé mal, pero fue capaz de pelear hasta el final. Yo espero poder mi nivel y cuidar los detalles que son los que te llevan a la txapela.

¿Se pasa muy mal en una final?

Una final es una batalla física y mental desde el primer tanto hasta el último.Lo pasas mal cuando notas que la tensión no te deja dar tu juego, tu nivel y te atenazas. Ahí sufres mucho. Pero cuando rompes a sudar, te quitas la tensión y estás físicamente reventado es cuando más a gusto estás, porque te metes en la pelea a fondo. Y de ahí vas en piloto automático.

Viendo sus resultados en los partidos previos da la impresión de que está muy bien: tres de tres.

Los números y los resultados son infinitamente mejores que las expectativas previas. Mis rivales no han dado su mejor versión contra mí, el objetivo es tratar de jugar la final a mi mejor nivel de juego, creyendo que Barrenetxea va a subir su nivel.

En el último partido de Barrenetxea el saque fue determinante. ¿Le preocupa?

No. Soy consciente de que una de sus bazas es el saque. Él es sacador, yo como delantero no lo soy. Aunque en el campeonato estoy sacando muy bien, soy mejor restador que él... mi objetivo es que en el saque estemos muy igualados y que el partido esté en el peloteo.

“La octava txapela sería un bonus a mi carrera, si no gano tendré siete txapelas que no me las quita nadie”. Javier Urriza, remontista

Han jugado muchísimas veces, ¿cómo le ve a Barrenetxea?

Lo veo un pelotari muy maduro, para mí es el más profeisonal, el mejor preparado del cuadro en lo físico y en lo técnico. En la zaga marca muchas diferencias y ya me ha ganado dos finales. Para mí es un rival de la máxima exigencia, que ha mejorado respecto al año pasado, porque ha ganado en recursos a botecorrido , de botepronto, ha ganado golpes de defensa que antes no tenía. Es más rival que otros años, yo vengo preparado para -como mínimo- estar a su nivel y que sean los detalles los que me den la txapela.

¿Y si gana?

Será un bonus a mi carrera bastante bueno. Tengo 40 años, estar en la final ya es un premio en sí mismo, he jugado 11 finales consecutivas. Si gano, será mi octava txapela y si no tendré siete, que no me los quita nadie. Antes de empezar la competición ytenía muchísimas dudas de hasta dónde podía llegar mi rendimiento y si iba a ser capaz de estar con los mejores. Ha llegado el día y aquí estoy. Soy ambicioso, quiero ganar la txapela, pero pase lo que pase estaré satisfecho porque he sido competitivo.

Preguntarle si será la última es como tentar la suerte en vísperas del día más importante.

No lo sé, ni lo quiero pensar. Si no es la última, será de las últimas. Jugar con 40 años una final individual es una proeza, habrá pocos casos. Es un torneo que física y mentalmente te exige muchísimo y a esta edad no es fácil. Estar entre los cuatro mejores ya es un premio. No es el momento de tomar la decisión de saber si es la última o no. Quiero dar mi nivel e intentar disfrutar.

Y luego, vacaciones.

Supongo. Han sido meses tan apretados en todo, que no he tenido tiempo de planificar mucho, pero me iré, si.