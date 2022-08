Lucha de gigantes en Zarautz

En ausencia de la revancha manomanista, las empresas manistas han organizado para este domingo el plato estrella de la campaña estival, y muy probable de todo el año. La mejor combinación de Baiko y de Aspe acapararán toda la atención de un frontón Aritzbatalde de Zarautz que rozará el lleno, aunque este sábado aún quedaban disponibles algo más de un centenar de localidades. Laso-Mariezkurrena II contra Altuna III-Zabaleta. Cartelón. La lucha de gigantes entre las parejas de moda.

El duelo en la zaga se presenta especialmente atractivo. Un choque casi excepcional en estos meses de verano. Los navarros Jon Mariezkurrena y José Javier Zabaleta no coincidían desde el pasado 29 de mayo con motivo del encuentro previo a la final manomanista que se disputó en el frontón del Navarra Arena. En aquella ocasión el zaguero de Etxarri ganó el pulso junto a Peña II ante a Irribarria-Mariezkurrena II por 18-22. Sin embargo, lo de esta tarde son palabras mayores.

EL ALICIENTE

“Enfrentarnos a la mejor pareja que se puede montar ahora mismo en profesionales es un aliciente para Unai y para mí. Es una manera de medirnos y de comprobar si estamos a su altura”, reconoce el gregario de Berriozar que formará dupla con el campeón manomanista por segunda vez desde su regreso al profesionalismo. El pelotari de Baiko está disfrutando a lo grande del verano, se encuentra cómodo en la cancha y su derecha está funcionando de manera sobresaliente. Está creciendo.

“Llevo un verano bastante bueno, sobre todo por las manos. He jugado varios partidos seguidos y no se me han resentido, apenas he cambiado de tacos, y físicamente me veo bien”, comenta Mariezkurrena II después de disputar cuatro partidos la semana pasada. No obstante, el navarro llega a la cita de hoy descansado tras un respiro en la programación que ha aprovechado para desconectar y “volver a la carga”.

De hecho el último encuentro que jugó fue en el mismo escenario de hoy. Un terreno, según él, exigente para los zagueros ya que “si dominas haces mucho daño atrás, la pelota coge peso y anda bastante en el suelo”. Algo que no será fácil de conseguir frente a Zabaleta. “Jose está a un nivel impresionante. Él se ve bien y eso le hace ser aún más letal. Será difícil plantarle cara, está limpiando a mucha gente del frontón”, advierte.

El desafío de hoy supone la punta del iceberg de un calendario plagado de retos para Mariezkurrena II. Este lunes disputa la final del Torneo Bizkaia por equipos, el miércoles la semifinal de la Aste Nagusia de Bilbao y si gana sumará la final del sábado. A la semana siguiente la final del Ciudad de San Sebastián y la última jornada del Masters CaixaBank, además de varios festivales en Berriozar, Ordizia o Alsasua. “Viene un septiembre duro”, vaticina.