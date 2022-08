El partido estelar del verano pelotazale, en directo

Las empresas manistas han organizado para este domingo por la tarde el plato estrella de la campaña estival. Las mejores combinaciones de Baiko y de Aspe acaparan toda la atención de un frontón Aritzbatalde de Zarautz que rozará el lleno. Laso-Mariezkurrena II contra Altuna III-Zabaleta. Cartelón. La lucha de gigantes entre las parejas de moda.

LASO MARIEZKURRENA II CONTRA ALTUNA III-ZABALETA, EN DIRECTO

18-6: OTRO ERROR DE ZABALETA

Se está rompiendo el partido quizá por donde no era previsible. Zabaleta ha vuelto a acusar el asedio al que está siendo sometido y ha tirado la pelota al colchón superior.

17-6: LA MISMA RECETA

El partido se juega ahora en una sola dirección: los colorados pegan atrás, Zabaleta se defiende y Altuna solo puede ser un espectador.

16-6: ACOSO Y DERRIBO A ZABALETA

Los colorados han cargado el juego sobre el zaguero rival hasta que ha terminado por equivocarse.

15-6: SAQUE REMATE DE LASO

El delantero navarro ha cerrado el tanto por la vía rápida.

14-6: REMATA A LA CHAPA DE ALTUNA

Primer destello de genialidad de Altuna III, que no obstante se ha terminando estrellando en la chapa.

13-6: ESCAPADA DE MARIEZKURRENA

Tras un largo intercambio de pelotazos entre los zagueros, Mariezkurrena ha terminado por fallar con la derecha.

13-5: SAQUE DE LASO

Pelotazo largo y muy bien dirigido ante el que Zabaleta no ha podido hacer nada.

12-5: GANCHO DE LIBRO

Maravilloso gancho el que ha dibujado Laso para finiquitar el tanto y llegar al descanso con una clara ventaja. Antes Zabaleta había regalado una espectacular defensa de aire desde más allá del cuadro 7.

11-5: OTRA VEZ AL REBOTE

Laso se está mostrando con mucha chispa en el brazo derecho: ahora ha vuelto a poner la pelota en el rebote, imposible para Zabaleta.

10-5: BOTE PRONTO QUE NO LLEGA

Mariezkurrena ha tratado de acortar el camino de la pelota, la ha cazado a bote pronto, pero no ha sido capaz de ponerla en el verde.

10-4: FALLO DE MARIEZKURRENA

La chapa de la parte superior del frontis ha sonado tras un pelotazo del zaguero colorado. Error claro.

10-3: ¡AL COLCHÓN SUPERIOR!

No está siendo el partido de Zabaleta... ahora le ha soltado con ganas a la pelota y se le ha ido por encima del frontis.

9-3: SOTAMANO FUERA DE ZABALETA

Unai Laso sigue incomodando a sus rivales: ahora ha forzado a Zabaleta a entrar de sotamano y le ha provocado el fallo.

8-3: REMATE DE LASO

Aplausos del respetable para el delantero de Biscarret tras resolver el peloteo con un gancho violento y medido.

7-3: REGALO DE ZABALETA

Está mucho más fallón de lo habitual el zaguero navarro, número uno indiscutible del cuadro. Ahora se le ha escapado un derechazo y ha caído bajo chapa.

6-3: MARIEZKURRENA, ATROPELLADO

Los azules han cargado el juego en la zaga hasta provocar el fallo del zaguero.

6-2: ¡A LA CHAPA!

El tanto más peloteado y movido de lo que se lleva jugado de partido ha terminado con un intento de contradejada de Zabaleta en el que ha cantado la chismosa.

5-2: FALLO DE ZABALETA

Un pelotazo largo y cruzado de Mariezkurrena se le ha metido en la pared a Zabaleta y, desde el 9, no ha podido restar.

REGRESA JOKIN ALTUNA

Vuelve a la cancha el delantero de Amézqueta. Parece que está en condiciones para seguir jugando, aunque su gesto es muy serio.

4-2: TANTO DE SAQUE

Altuna ha intentado cortar de aire y no ha empalmado bien. Veremos si la jugada no tiene consecuencias, porque el zaguero guipuzcoano se ha retirado a los vestuarios. Los otros tres pelotaris permanenecen en el frontón peloteando, así que el problema de Altuna no debería revestir gravedad.

3-2: LASO LA PONE EN EL REBOTE

Gran pelotazo del delantero navarro, que ha superado por alto a Zabaleta.

2-2: MARIEZKURRENA FALLA DE ZURDA

Se le pega la pelota a la pared y no consigue llevar a buena.

2-1: ESCAPADA DE MARIEZKURRENA II

Una pelota que no llevaba ningún peligro se le ha montado al zaguero colorado y ha acabado en el colchón inferior.

2-0: ERROR DE ALTUNA

Intenta el guipuzcoano pagarle a Laso con la misma moneda, pero su gancho besa la madera de contracancha.

1-0: GANCHO DE LASO

Se adelantan los colorados tras un peloteo corto finalizado con un certero remate de Laso.