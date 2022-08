Legado familiar del Jamón

El Torneo del Jamón, que se presenta como una alternativa genuina de veranear en la noche pamplonesa, contiene en su idiosincrasia un temperamento intergeneracional. Un legado que perdura desde su primera edición en 1971 y que, 49 ediciones después, mantiene vivo ese vínculo en el trinquete del Tenis. Genealogía que este año encarnan tres apellidos: Lascoiti y Ubanell, además del francés Cambos.

“El Torneo del Jamón es el primer recuerdo que tengo de la pelota, de ver jugar a mi padre siendo yo un moco. Es lo que quizás desencadenó esta afición por venir todos los años en agosto a ver jugar a los de casa y a los pelotaris internacionales”, comenta Javier Ubanell. Ahora, este pamplonés de 26 años ha conseguido formar parte del cuadro de primeras espadas tras debutar, al igual que el canterano Moriones, en la máxima categoría de esta edición tras su paso por el torneo del Chorizo o el Jamón de Segunda, donde fue campeón en 2016 y subcampeón en 2019. “La experiencia está siendo increíble”, reconoce.

Ubanell recoge así el testigo de su padre, también de nombre Javier. La herencia familiar de un auténtico especialista de la paleta cuero en trinquete, ocho veces finalista -tres de ellas de manera consecutiva- y poseedor de dos ‘Jamones’ (1983 y 1989), se alzó con el primero de ellos a los 21 años. “El carácter social del Torneo del Jamón siempre se ha transmitido de generación en generación. Es algo entrañable y propio que ha dado mucha vida al club en los meses de verano”, apunta Ubanell padre, “De crío me encantaba ver jugar a Echandi, Lascoiti, Setuain, Muerza, Lázaro, Ameztoy o Urmeneta. Era un espectáculo”.

“Había que sudar para meterme un tanto delante, me revolvía como un gato”, bromea junto a él Joe Lascoiti, el primer campeón de la saga familiar. “Le tengo un cariño especial al torneo. Siempre ha habido un gran ambiente y se ha conseguido mantener el vigor de una modalidad que no se juega demasiado y que si fuera un deporte inglés se jugaría por todo el Mundo”, remarca, a sus 74 años, el dos veces campeón del Jamón (1978 y 1984). Una época en la que no se entregaba txapela a los campeones, sino directamente el pernil además de alguna placa o trofeo.

Lascoiti es uno de los cuatro únicos apellidos que se repiten en el histórico palmarés del ‘Jamón’ de Primera, además de los Egaña (padre e hijo), los hermanos Mendiluce y los primos Altadill. A ellos se suman otras dinastías como los Eslava, Araujo, Arbeloa, Marculeta, Insausti o Rodríguez.

“Como pelotari del club, el Torneo del Jamón significa el colofón. Desde pequeño te vas empapando de un ambiente familiar donde además vas viendo a grandes pelotaris franceses, argentinos o uruguayos”, comparte Miki Lascoiti, ganador en dos ocasiones (2012 y 2013) y campeón del mundo en la especialidad. “El torneo tiene un punto especial pero siempre tiene ese plus en víspera de un Mundial. Todo el mundo viene muy preparado, este año especialmente los pelotaris españoles, y te pone un poco en situación”, asegura el delantero del Tenis, quien sigue contando con la presencia de su padre Joe en el tejadillo del trinquete.

El ‘Puly’ Villegas y Berrogui se estrenan en la cuarta jornada

El Torneo del Jamón afronta su cuarta jornada de la fase de grupos. A partir de las nueve de la noche la pareja Araujo-Moriones tratará de plantar cara a los cuatro veces campeones del torneo, los franceses Larretche-Cambos. Seguidamente, tendrá lugar el estreno en la competición del palista argentino Alfredo ‘Puly’ Villegas, quien junto al pamplonés Daniel Berrogui disputarán su primer encuentro frente a Ubanell-Rodríguez.

Precisamente, esta última dupla sumó su segunda derrota en la noche del pasado martes a manos de Lascoiti-Ansó por dos juegos a cero (15-3 y 15-8), mientras que, en ese mismo festival, Beunza-Ramos consiguieron una contundente victoria (15-11 y 15-2) ante Araujo-Moriones.