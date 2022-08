Los 20 mejores ‘cueristas’ se darán cita en el cincuentenario del Jamón

Faltan diez días para que el Club de Tenis por fin celebre el medio siglo de vida del icónico Torneo del Jamón de paleta cuero en trinquete. Una edición especial que contará con los veinte mejores pelotaris de la especialidad provenientes no sólo de suelo nacional -todos ellos navarros- sino también de Francia y Argentina, muchos de ellos inmersos en la planificación deportiva del próximo Campeonato del Mundo de pelota vasca que tendrá lugar en las localidades francesas de Biarritz, Bayona, Hasparren y Bidart del 24 al 29 de octubre.

Todos ellos conformarán las diez parejas, divididas en dos grupos, candidatas al título. Un plantel pata negra que se dio a conocer ayer y en el que encuentran hasta nueve campeones del torneo, así como los actuales campeones del mundo de paleta cuero en trinquete, como son Miki Lascoiti, Iñigo Ansó, Julio Moral y Daniel Ramos.

GALLOS Y NOVATOS

En el grupo A han quedado encuadrados los cuatro veces campeones del Jamón (2015-2018), los franceses Larretche-Cambos, así como Beunza-Ramos, campeones en 2014, Moral-Menéndez, los hermanos argentinos Román y Agustín Maldonado, finalistas en la última edición del torneo internacional, y Araujo-Moriones. Este último se estrena por primera vez en la máxima categoría.

El grupo B, por su parte, lo conforman Lascoiti-Ansó, Barón-Fernández, los galos Lecheren-Lolibe, el debutante Javier Ubanell junto a Fran Rodríguez y la única combinación con doble nacionalidad, el argentino Alfredo ‘Puly’ Villegas y el pelotari del club Oberena Daniel Berrogui.

Las diez parejas disputarán una primera fase de grupos que consistirá en una liguilla a una única vuelta que se desarrollará del 15 al 24 de agosto en el trinquete del Club de Tenis, con dos partidos por festival. El orden de juego ha deparado un calendario en el que la mayoría de ellos disputarán dos jornadas de manera consecutiva, a excepción de los franceses Lecheren-Lolibe, que jugarán tres días del tirón, el fin de semana del 19 al 21. Asimismo, Ibai Barón y Mitxel Fernández serán quienes disfruten de un mayor descanso a lo largo de la competición. Las dos duplas mejor clasificadas de cada grupo cruzarán sus caminos en las semifinales previstas para el 26 de agosto. La final se decidirá el sábado 27.

CLAVES

GRUPO A



Dennis Larretche-Valentín Cambos



Carlos Beunza-Daniel Ramos



Román Maldonado-Agustín Maldonado



Julio Moral-Xabier Menéndez



Jon Araujo-Iñaki Moriones



GRUPO B



Miki Lascoiti-Iñigo Ansó



Alfredo Villegas-Daniel Berrogui



Ibai Barón-Mitxel Fernández



Thibault Lecheren-Alejandro Lolibe



Javier Ubanell-Fran Rodríguez



CALENDARIO



Lunes 15 (21h)



Maldonado-Maldonado vs Araujo-Moriones



Barón-Fernández vs Ubanell-Rodríguez



Martes 16 (21h)



Ubanell-Rodríguez vs Lascoiti-Ansó



Beunza-Ramos vs Araujo-Moriones



Miércoles 17 (21h)



Larretche-Cambos vs Maldonado-Maldonado



Lascoiti-Ansó vs Barón-Fernández



Jueves 18 (21h)



Araujo-Moriones vs Larretche-Cambos



Villegas-Berrogui vs Ubanell-Rodríguez



Viernes 19 (21h)



Moral-Menéndez vs Beunza-Ramos



Lecheren-Lolibe vs Villegas-Berrogui



Sábado 20 (20h)



Maldonado-Maldonado vs Moral-Menéndez



Barón-Fernández vs Lecheren-Lolibe



Domingo 21 (21h)



Beunza-Ramos vs Maldonado-Maldonado



Lascoiti-Ansó vs Lecheren-Lolibe



Lunes 22 (21h)



Larretche-Cambos vs Beunza-Ramos



Lascoiti-Ansó vs Villegas-Berrogui



Martes 23 (21h)



Larretche-Cambos vs Moral-Menéndez



Villegas-Berrogui vs Barón-Fernández



Miércoles 24 (21h)



Moral-Menéndez vs Araujo-Moriones



Lecheren-Lolibe vs Ubanell-Rodríguez



Viernes 26 (21h)



Semifinal: 1º GA vs 2ª GB



Semifinal: 1ª GB vs 2ª GA



Sábado 27 (19:30h)



Final