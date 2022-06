Navarra, campeona del Federaciones en el Labrit

La Federación Navarra de Pelota Vasca (FNPV) se consagró este sábado como campeona absoluta del Campeonato de España de Federaciones tras cosechar tres medallas de oro y dos platas en las cuatro finales disputadas en el Labrit. Los pelotaris de las selecciones absolutas de paleta cuero, pala corta, mano individual y mano parejas han sido las responsables de retener el título nacional en casa.

Ibai Barón y Javier Labiano se han encargado de abrir boca adjudicándose el primer peldaño del podio de paleta cuero al rubricar la remontada en un duro derbi navarro frente a Mikel Sanz y Alfonso Echavarren. Ha sido mucho más que un mero entrenamiento. Barón-Labiano han sido pacientes y han sabido sufrir para sobreponerse a un primer y veloz juego (7-15).

Sin embargo, los campeones han espabilado y encontrado su sitio en el frontón hasta forzar el empate con el 15-7. Esa tendencia al alza, y un material con el que costaba cada vez más atacar, Barón-Labiano han sido capaces de reducir sus fallos no forzados y tomar las riendas de la final, especialmente el delantero del Amaya, quien ha sido determinante.

ALTA TENSIÓN

La gran sorpresa de la jornada la han protagonizado Rubén Ayarra e Isaac Ciáurriz al vencer por la mínima en una difícil y tensa final de la pala corta ante los catalanes Agustí Brugués y Emiliano Skufca. La pareja navarra buscó las cosquillas de sus rivales imponiéndose en un ajustado primer juego (14-15), pero más tarde han sufrido en sus carnes el castigo de una de los duetos más experimentadas del plantel nacional (15-8).

No obstante, Ayarra-Ciáurriz no han perdido la fe incluso durante un turbulento desempate. Después de conseguir adelantarse hasta el 8-3, la dupla navarra se ha visto superada por un inexplicable parcial de seis tantos en contra que no les ha hecho perder la entereza, asegurando el 9-9 y obteniendo la victoria final tras un error de Skufca.

En mano, el pamplonés Iker Espinal ha obtenido un cómodo triunfo ante el riojano Óscar Lerena (10-2 y 10-4). Eneko Yoldi y Joseba Aldave, por su parte, han caído derrotados ante Gorka Esteban y David Merino (8-10 y 4-10).