El huracán que vino de Arbizu

Eibar vivió este domingo un día con nubes de evolución, con una temperatura agradable de 27 a 17 grados. Hasta que a eso de las seis y media de la tarde se desató un huracán terrible, procedente de Arbizu y epicentro en el frontón Astelena. El huracán Ezkurdia pasó por la cancha armera arrasando todo lo que encontró a su paso. Y ese todo fue un Erik Jaka que encajó un 22-2 implacable por parte del voleísta de Sakana. Joseba Ezkurdia se ventilaba la semifinal en 36 minutos, con lo que conseguía el primer billete de su carrera deportiva para una final manomanista. Ezkurdia se jugará el próximo 29 de mayo la txapela más importante del año contra Unai Laso en el Navarra Arena en la primera final que se disputa en suelo navarro. Se da la circunstancia, además, de que Ezkurdia puede convertirse en el noveno pelotari de la historia que consigue la triple corona Manomanista, Parejas y Cuatro y Medio.

Acudía Joseba Ezkurdia al Astelena por un lado con las dudas de haber jugado un solo partido del mano a mano hacía tres semanas. Por otro con la certeza de que esas dos suspensiones favorables que había sufrido le iban a dar una mayor frescura. La versatilidad de Jaka le hacía debatirse entre los pros y los contras.

El primer tanto del partido, una cortada de Jaka al txoko que no pudo devolver Ezkurdia después de dominar el tanto, no le descentró, ni mucho menos. Ezkurdia fue con una idea y la aplicó a pies juntillas. El voleísta de Arbizu quería ahogar a Jaka por ritmo y velocidad. Y vaya que si lo hizo.

Ezkurdia exhibió frescura, velocidad y contundencia en el Astelena. Sin un segundo de pausa, con un ritmo machacón en todas las facetas del juego. Acertó con saques violentos y milimétricos a la altura del Cuatro y Medio y pegados a la pared. Y a partir del tercer pelotazo hizo que Jaka malviviera del seis para atrás en muchas fases del partido.

Exhibió Ezkurdia poder, brillo con las dos manos. Y después del castigo, supo terminar muy bien el tanto. Tiró de recursos. Dejada, volea, gancho, dos paredes, zurdazos atrás, aperturas a bote...

Jaka fue literalmente arrasado. Estuvo de recadista ante un huracán que le pasó por encima sin compasión, rumbo a la final.

Ezkurdia 22

Jaka 2

Frontón. Astelena. Muy triste entrada para ser una semifinal del Manomanista, 403 espectadores.

Duración. 34 minutos.

Pelotazos. 166.

Saques. 6 de Ezkurdia, 0 de Jaka.

Tantos hechos. 12 de Ezkurdia, 3 de Jaka.

Tantos perdidos. 1 de Ezkurdia, 2 de Jaka.

Botilleros. Rubén Ayarra con Joseba Ezkurdia, Jon Eskudero con Jaka .

Dinero. Doble a sencillo por Joseba Ezkurdia.

Distribución de los pelotazos. 166 pelotazos de los que 93 fueron de Ezkurdia y 73 de Jaka. Hubo cinco tantos con más de diez pelotazos, el más peloteado fue el 17-2 con 25 pelotazos.

Ezkurdia: "Primer objetivo, conseguido"

Joseba Ezkurdia, más fino que nunca, más centrado que nunca, dejó una sensación imponente en el Astelena. El voleísta de Arbizu era un hombre feliz en el Astelena.

“Durante la semana previa te haces muchas películas de cómo estás, pero me he sentido con chispa enseguida, desde el saque. Cuando todo se te pone de cara, tu confianza crece”, comentaba ayer el delantero navarro de Aspe, que afronta su primera final manomanista de su carrera deportiva.

Ezkurdia no ocultaba ayer que, con su victoria, había hecho realidad un sueño deportivo. “Cuando se presentó el Manomanista dije que me haría mucha ilusión llegar a la fina del Navarra Arena. Y he conseguido el primer objetivo, estoy muy muy contento”, apuntaba ayer Joseba Ezkurdia al término del partido. “Y quiero disfrutar de estos 15 días de camino previo a la final, lo quiero disfrutar. Sé que tengo una final muy difícil contra un Unai Laso que está muy bien de juego y de confianza, como ha demostrado desde que ha vuelto a profesionales. Pero afronto la final con muchas ganas.A ver si juego bien, y a ver si entre los dos hacemos una buena final. Sé que si doy mi nivel tengo mis opciones”.

Joseba Ezkurdia, además, se reta contra la historia. Si el 29 de mayo llega al cartón 22 será el noveno pelotari de la historia que conquista la triple corona. Una opción que le ilusiona al voleísta de Sakana. “La triple corona está cerca pero lejos a la vez. Si viene, bienvenida será. Tengo que preparar esta final a conciencia, porque Laso ha dado un nivel espectacular y es una gozada verle jugar a pelota”.

Joseba Ezkurdia tuvo este domingo palabras de agradecimiento a su entorno, sien ellos la final no hubiera sido posible. “Agradezo mucho el grupo. Cuando las cosas no van bien ayudan mucho, y soy afortunado de tener un grupo y me aconsejan bien cuando me echan broncas. Y tengo una aficion que me sigue bastante y estoy muy agradecido porque me siguen a cada frontón”, dijo.

Jaka: "Me ha pasado por encima, y punto"

Erik Jaka se llevó este domingo su mayor paliza en el Manomanista. Se topó con un Ezkurdia intratable, que le dejó en dos y con una sensación tremenda de vacío.

“Joseba ha hecho su partido, y lo ha bordado. Para mí ha hecho su mejor partido mano a man, y me ha tocado a mí. Yo desde el principio no conseguía darle velocidad a la pelota y contra adversarios así pasa lo que ha pasado hoy. Me ha psado por encima y punto”, argumentaba el delantero de Lizartza.

“De cabeza he estado lo que mejor, nunca me he salido del partido, lo he peleado he ido corriendo como un loco pero si tú no le das velocidad te pasa por encima. Le doy a él todo el mérito pero a mí me hubiera gustado dar otra imagen y jugar de otra forma”.

Jaka apuntaba que se notó muy cansado en la cancha del Astelena. “He jugado muy cansado, no estaba a mi nivel y la pena es no haber hecho un partido con mi juego. El cansancio viene por lo acumulado y por mi propia situación, llevo jugando cuatro semanas seguidas y me ha pasado factura”.