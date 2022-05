Manual de supervivencia de Jaka

El Manomanista es el campeonato que da y quita. Porque es el más duro, también el más cruel. El frontón Bizkaia -raquítica entrada para ver un partido de tal trascendencia- presenció este domingo un ejemplo de manual. Erik Jaka sacó un billete titánico para las semifinales después de imponerse por la mínima a Iñaki Artola tras 70 minutos y 370 pelotazos en la batalla más dura del último lustro mano a mano. Artola maldecirá por mucho tiempo ese resto de zurda que se fue a la chapa superior, y el no haber sabido cerrar el encuentro cuando lo tuvo encarrilado.

“Creo que he hecho un ejercicio de supervivencia, porque el 90% del partido se ha jugado a lo que Iñaki ha querido. Con este material que se ha quedado era muy difícil hacer daño, pero he sabido esperar mi momento”, comentaba ayer Erik Jaka.

El cierre de la liguilla de cuartos lo llevó Iñaki Artola hacia una batalla cuerpo a cuerpo de desgaste terrible. El de Lizartza le hizo trabajar sin descanso a Jaka. Supo castigarle con su toque de derecha, de abajo, y rematándole bien de dejada al ancho o escondiendo la pelota en el txoko.

Erik Jaka no terminó de encontrarse cómodo en ningún momento del partido. No acertó el campeón de 2020 con el saque hasta el tramo final del encuentro. Y lo pagó caro. El electrónico, que tuvo siete igualadas, no terminaba de romperse de forma definitiva, si bien a partir del empate a ocho, el de Lizartza manejó ventajas de entre dos y cuatro tantos.

En un encuentro que se fue al primer descanso largo con un 9-12 favorable para Artola con 28 minutos jugados y 181 pelotazos, Jaka parecía físicamente lleno, con menos frescura y más apuros a la hora de hacer el tanto. Artola tuvo un 12-16 y un 13-17 favorables, pero no fue capaz de cerrar el partido. Marró una volea de derecha el de Lizartza, y a partir de ahí salió el espíritu de supervivencia del delantero de Lizartza.

UN CARA O CRUZ

Se llegó al segundo descanso largo (15-18) con casi una hora de trabajo y más de 300 pelotazos. A partir de entonces fue una lucha por la supervivencia a la que supo adaptarse mejor Erik Jaka.

Acertó con el saque, con su primero se adelantó 19-18, y con una dejada al ancho y un buruzgain se puso a tiro de clasificación con un 21-19. Artola, empujado por su hermano desde la silla, no se rindió con un pelotazo atrás y un saque milimétrico a la pared. 21 iguales. Cualquier cosa podía pasar. Cualquiera de los dos podía pasar a semifinales. Y hubiera sido justo. Golpeó atrás Jaka, atacó de zurda Artola y vio desesperado cómo la pelota viajó a la chapa superior.

JAKA 22

ARTOLA 21

Frontón: Bizkaia de Bilbao. Tristísima entrada para ser un partido decisivo del Manomanista, 343 espectadores.

Marcador: 0-1, 1-1, 1-3, 3-3, 3-5, 6-5, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7, 8-11, 9-11, 9-12, 11-12, 11-14, 12-14, 12-16, 13-16, 13-17, 15-17, 15-18, 20-18, 20-19, 21-19, 21-20, 21-21 y 22-21.

Duración: 70:10 minutos.

Pelotazos: 370.

Saques: 1 de Jaka, 3 de Artola.

Tantos hechos: 17 de Jaka, 13 de Artola.

Tantos perdidos: 4 de Jaka, 5 de Artola.

Botilleros: Jon Eskudero con Erik Jaka, Mikel Artola con su hermano Iñaki.

Dinero: 100 a 80 por Jaka.

Incidencias: 15 tantos tuvieron 10 pelotazos o más, el más peloteado fue e 14-17 con 26 pelotazos. Los dos pelotaris agotaron los descansos.

Manomanista 2022

3ª JORNADA LIGUILLA

Grupo A

Sa / Labrit (suspendido)

Ezkurdia, 22; Darío, 0 (lesión).

Sa / Atano III

Altuna III, 22; Zabaleta, 5.

Clasificación

1. Ezkurdia (Aspe) 3+45

2. Altuna III (Aspe) 2-2

3. Zabaleta (Aspe) 1-10

4. Darío (Aspe) 0-33

Grupo B

Vi / Baños (suspendido)

Rezusta, 22; Laso. 0 (lesión).

Do / Bizkaia

Jaka, 22; Artola, 21.

Clasificación

1. Laso (Baiko) 2+7

2. Jaka (Baiko) 2-8

3. Artola (Baiko) 1-4

4. Rezusta (Aspe) 1+5

SEMIFINALES

Sa / Bizkaia

Altuna contra Laso.

Do / Astelena

Ezkurdia contra Jaka.