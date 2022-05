La grandeza de Jokin, el debate futuro

ALTUNA 22

ZABALETA 05

Frontón. Atano III donostiarra. Algo más de media entrada. 747 espectadores.

Marcador. 9-0, 9-1, 18-1, 18-2, 20-2, 20-5 y 22-5.

Duración. 37:41 minutos.

Pelotazos. 158.

Saques. 7 de Altuna, 2 de Zabaleta.

Tantos hechos. 13 de Altuna, 1 de Zabaleta.

Tantos perdidos. 2 de Altuna, 2 de Zabaleta.

Botilleros. Gorka Altuna con Jokin Altuna, Fermín Escudero con José Javier Zabaleta.

Dinero. De entrada 100 a 50 por Altuna.

Incidencias. 5 tantos con más de 10 pelotazos. El más peloteado, el 22-5 final con 21 pelotazos.

El decisivo partido de este sábado en el Atano III dejó un 22-5 inapelable de Jokin Altuna ante José Javier Zabaleta, que convierte el vigente campeón en semifinalista. Fue el suyo un ejercicio impecable, perfecto. Que tiene más mérito aún tras los problemas que ha arrastrado en su zurda en las dos últimas semanas. Pero lo sucedido este sábado en el recinto donostiarra invita también a la reflexión. Si las empresas quieren darle más calado al Manomanista como prueba reina que es con una liguilla es imprescindible que se espacien más los partidos. No es de recibo -aunque él públicamente ayer no dijo nada- que Zabaleta afrontase una cita a vida o muerte con cuatro días de margen respecto a su último encuentro.

Jokin Altuna demostró este sábado por qué es un campeón y por qué está llamado a ser un manista importante en la historia. Después de dos semanas complicadas con la zurda maltrecha, despúes de renunciar a jugar la segunda jornada y encajar un 22-0 letal, tuvo el arrojo de apostar todo al partido contra Zabaleta, y lo bordó.

Altuna ejecutó una eliminatoria perfecta. Porque sacó muy bien, buscando los ángulos y forzando a Zabaleta desde el mismo resto de saque. Y a partir de ahí comenzó a tejer una tela de araña en la que el zaguero de Etxarren cayó sin solución de continuidad. El amezquetarra exhibió una derecha con la que alejó a Zabaleta del frontis y no le dejó dominar en el peloteo. Y una zurda que se mostró letal a la hora de acabar.

Altuna supo utilizar la mano dañada con criterio. La empleó en 29 ocasiones (el 22,3% de los pelotazos que dio en el Atano), 10 a bote, 19 de aire. De esas 29 veces que golpeó la pelota, nueve fueron tantos. O lo que es lo mismo, uno de cada tres pelotazos. Poco más se puede hacer con menos.

Condicionó mucho el 9-0 con el que comenzó Altuna. Lo hizo en 44 pelotazos, un visto y no visto que terminó con minar la confianza de un José Javier Zabaleta que se vio desbordado.

LA REFLEXIÓN NECESARIA

A pesar de que Fermín Escudero trató de recomponer al zaguero de Etxarren pidiendo el primer descanso en el 7-0, poco pudo hacer José Javier Zabaleta por evitar el arrollador juego de Jokin Altuna.

El de Etxarren no estrenó su marcador hasta el 9-1 con una dejada que sorprendió al guipuzcoano. Pero no le hizo ni daño atrás.

Otra vez los micrófonos de los botilleros de ETB resultaron delatadores. En el 15-1 Fermín Escudero le preguntó a Zabaleta.

-¿Qué tal la mano?

-Mal- respondió escuetamente.

Aunque al término del partido Zabaleta no se quejó de nada, no es de recibo que un pelotari solo tenga cuatro días para jugar un partido de la trascendencia del de este sábado. Para engrandecer el Manomanista es buena la liguilla, pero parece esencial contar con los pelotaris y su recuperación. Tomen nota.

Altuna: “No he terminado peor de como he empezado”

Jokin Altuna firmó un partidazo ayer por la tarde en el Atano III a pesar de todos los problemas que había arrastrado.

“No esperaba ganar 22-5. El principio ha sido muy positivo coger ventaja. Hemos jugado a lo que yo quería, ese comienzo me ha venido muy bien. Jose no ha tenido su día y a mi me ha salido todo”, comentaba. “Con la derecha he tocado la pelota y con la zurda también. Quería que él no dominara y lo he conseguido”.

Altuna ve el Manomanista desde otra perspectiva. “No han sido días fáciles, la semana pasada ha sido difícil. Si me sale bien, bien y si no me iba con la cabeza alta. Lo importante es que no he terminado peor de loque he empezado”, comentaba. “No sé como estará Laso yo espero que se recupere se ha ganado estar ahí, lo está haciendo muy bien. Ojalá puede luchar por estar en la final”.

Zabaleta: “Jokin ha ajustado muy bien a la chapa”

José Javier Zabaleta supo asumir un partido y una derrota difícil en el Atano III.

“Poco que decir, un poco como el año pasado; he llegado con dudas al partido y cuando empiezas con dudas y por detrás en el marcador pierdes la confianza, Yo lo he intentado dar todo hasta el final”, explicaba ayer el zaguero de Etxarren. “Él ajustando a la chapa ha acertado mucho y lo peor que he hecho es el resto de saque y me ha acertado en cruzar cuando iba para adelante y no cuando iba hacia atrás”.

José Javier Zabaleta no quiso poner paños calientes a su derrota en el mano a mano. “No se han notado estos cuatro días porque no ha sido un día duro. Pero lo que quieres es recuperar seis o siete días que al final son importantes y que marcan la diferencia. Altuna ajusta muy bien la pelota a la chapa y ahí nosotros sufrimos”, dijo.