Altuna: "La clave del Manomanista está en el aguante de las manos"

Jokin Altuna volverá a partir en la pole position en el Manomanista 2022. Y no solo por su condición de campeón en 2021, sino porque en los tres últimos campeonatos que ha participado, se ha llevado la txapela. Cuatro yMedio Navarro, Cuatro yMedio y Parejas. Altuna atraviesa un estado de gracia en su juego.

¿Qué les ha parecido el sistema nuevo?

Nos ha pillado un poco de sorpresa, en mi caso me ha tocado un grupo duro y sabía que lo iba a tener difícil. Pero lo importante es que prepare bien lo mío. Yo creo que las valoraciones sobre el sistema hay que hacerlas al final del campeonato, a ver cuánta gente se lesiona, se estropea las manos... es un sistema duro y creo que se pueden perfeccionar cosas.

¿Por ejemplo?

Me parece bien que haya liguilla, pero igual para las semifinales se podía meter una semana más de descanso. Estas cosas a la hora de hacer el calendario se podían cuidar más. Hay que pulir cosas, hay que cuidar los descansos.

Tiene dos semanas, ¿suficiente?

Sí, no tengo excusas. Después de la final del Parejas tengo molestias en el glúteo. Quiero recuperar bien y entrenar bien. Si hago un buen campeonato, bien. Si no lo hago, no será por falta de preparación.

La liguilla tiene otra cara.

Sí, claro. Te da un pequeño margen de error, son tres partidos. Quien pierde el primer partido tiene muchísima tarea por delante.

¿La clave va ser guardar las manos?

Sí, sin duda. Al final de cada partido ya ves cómo terminas con las manos y si van a poder aguantar para una semana después.

¿Está mentalmente preparado?

Es un campeonato muy exigente, pero mental y anímicamente estoy preparado. Sé que todo pasa por prepararme bien, por llegar con hambre, y a por todas.

¿Le guardamos la fecha del 29 de mayo para el Navarra Arena?

No, para nada. La final es algo que lo veo muy lejos, para eso tengo que conseguir ganar cuatro partidos y eso está muy complicado. Mucho más de lo que parece. Con ganar el primer partido ya tengo bastantes,

¿Favoritos?

Hay tantos...

Opinan los cuatro aspirantes navarros

Unai Laso: "Me gusta mucho el formato, hay pelotaris de mucho nivel"

Unai Laso aborda su cuarta participación en el Manomanista con la ilusión por las nubes después de su subcampeonato de Parejas. El de Biskarret tiene confianza en sí mismo. “Creo que estoy con buenas sensaciones y con buen juego. Voy al campeonato a tope, como en todos los partidos. El primer objetivo tiene que ser meterse en la liguilla, porque luego hay una serie de partidos muy bonitos y con muchas posibilidades”, explica. “Una liguilla en cuarto puede resultar durísima, pero estaría encantado de entrar. A mí me parece un muy buen formato porque hay pelotaris de mucho nivel y te da muchas opciones”.

Zabaleta “Es el campeonato más duro de los últimos años”

José Javier Zabaleta defiende su condición de cabeza de serie con la esperanza de hacer un buen campeonato. El hecho de entrar en la liguilla de cuartos le da un margen de seguridad. “Es un campeonato con muchos pelotaris grandes y el entrar en la liguilla te permite un margen de error y jugar varios partidos. Pero soy consciente de que es un campenato muy difícil, que te obliga a estar muy bien desde el principio”, explicaba el de Etxarren. “La liguilla la veo muy complicada por la gente que te viene de abajo, que tiene mucho nivel. Pero el manomanista va a estar en las manos, si te aguantan todo es más fácil”.

Ezkurdia “Una liguilla en el Manomanista da mucho respeto”

Joseba Ezkurdia afronta el Manomanista en plena madurez y con la esperanza de que esta sea su oportunidad. Aunque le haya tocado en la misma escalera que Jokin Altuna. “Estoy bien, me he preparado creo que bien y tengo la ilusión de hacerlo muy bien. El primer partido va a ser difícil contra Agirre. Si puedo pasar a cuartos, mejor”, comentaba ayer Ezkurdia. “La liguilla puede ser durísima, pero primero hay que pasar el primer partido. El mano a mano es lo más exigente para todo, para el físico, para cómo te castigan las manos, y psicológicamente es duro también.Por eso una liguilla da mucho respeto”.

Agirre “Jugar con estos gallos es un lujo para mí”

Asier Agirre afronta el mano a mano en una segunda línea que le quita mucha presión. Ha tenido tiempo para prepararse y hacer las cosas muy bien. “Me han metido en el Manomanista y estoy contento porque aquí están los mejores y la competencia es máxima. En el sorteo no hubiera elegido a ninguno. Estar con estos gallos es un lujo”, comentaba el navarro. “El sistema me parece duro, porque si pasas a la liguilla son tres partidos seguidos en tres jornadas. Es un campeonato en el que se carga mucho, es muy agresivo y muy exigente. A ver qué tal sale, yo creo que estoy bien preparado. Joseba es favorito en el partido y el campeonato”