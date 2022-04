Aarón Arbizu: "El debut me ha venido de sopetón, ya me lo había quitado de la cabeza"

La promotora Aspe suma este viernes a un nuevo pelotari navarro en sus filas, un zaguero que se define como “explosivo” y con nervio en la cancha. Aarón Arbizu Alberto (Etxarri Aranatz, 1998) se incorpora a la disciplina profesional después de algún ensayo fallido y sin dejar de lado su actual puesto de trabajo a media jornada en Electricidad Ramos, empresa dedicada a la actividad industrial de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas.

¿Cómo le ha llegado esta oportunidad?

Un día me sonó el teléfono en el trabajo, vi que era el número de Jokin Etxaniz. Los responsables de Aspe querían verme entrenar en Eibar. Me montaron un una prueba y parece ser que les gusté. Una semana después me volvieron a citar en el Beotibar junto a Joseba Aldave, zaguero de Oberena.

¿Qué tal le fue?

Sentí un poco de rabia. Pensé que había metido la pata hasta el fondo y me lo quité de la cabeza. Nada más llegar a casa me fui a dar un paseo con el perro. De repente me llamó Etxaniz para decirme que me ofrecían un contrato. No sabía cómo actuar. Me vino todo de sopetón.

Usted pudo debutar el otoño pasado, pero Gaskue se le adelantó

En Aspe tenían dudas entre él y yo porque necesitaban un zaguero para el Parejas de Promoción. Nos hicieron una prueba juntos en Tolosa. Hice una chapuza de entrenamiento. Todo lo que tocaba lo fallaba o lo mandaba fuera. Salí de muy mala leche.

¿Vio una ocasión perdida?

Me desilusioné y dejé de pensar en el debut. Aun así me animaban a no perder la esperanza, me decían que quizás habría un hueco para mí más adelante. Seguí trabajando e intenté llegar lo más lejos posible en los torneos punteros del campo aficionado.

¿Cómo ha encajado su familia la noticia?

Mi madre está eufórica. Mi padre, sin embargo, me decía que estaba convencido de que lo iba a conseguir. Mucha gente de confianza lo daba por hecho y yo no lo veía tan claro. En este deporte ha habido muchísimos pelotaris que se han quedado por el camino y que jugaban el doble que yo. Lo mío ha sido trabajo duro, pero también mucha suerte.

¿Cómo se define?

Soy bastante nervioso en el frontón y las piernas me acompañan. Me considero bastante explosivo, me muevo rápido y tengo bastante caja. Con la derecha tengo fuerza y atraso bastante bien la pelota, sobre todo si la empalmo en el cuatro. Con la izquierda me cuesta más, de pequeño no entrené una mano igual que la otra.

¿Ha practicado otros deportes?

Jugué a pelota desde benjamines hasta infantiles. Entonces lo dejé porque quise probar el fútbol en el equipo del pueblo. Estuve durante dos temporadas. Jugaba de lateral, por velocidad, pero no me gustó nada. Volví a apuntarme a pelota y hasta hoy.

¿Cómo ha sido su formación como pelotari?

Empecé en Etxarri Aranatz, pero como no había suficiente gente me tuve que marchar a Alsasua, donde me pasó lo mismo. Al final acabé en el club de Irurtzun.

Un club que cuenta con pelotaris de la talla de Ongay, Bergera, Azanza, o Retegi

Son pelotaris que saben cómo jugar y cómo apretar al contrario. Con esos te curtes a la fuerza. Las primeras veces que iba a entrenar contra zagueros como Iosu Bergera o Iker Mariezkurrena me pasaba todo el rato quieto en el cuadro ocho, casi en el rebote, porque son pegadores, te cogen altura, te saben dirigir, te aprietan la izquierda… Te aportan otra mentalidad, otra manera de trabajar cada tanto.

Su debut estaba previsto contra Martija y finalmente será contra Zabaleta. ¿De Guatemala a Guatepeor?

No sé si es mejor o peor, pero quizás tenga que aparecer a jugar con una pala en la mano para poder hacer frente a Zabaleta.

¿Considera a Zabaleta un modelo a seguir?

Para mí es el mejor. Tiene todo lo que debe tener un zaguero, le pega, dirige la pelota con las dos manos y ha mejorado la defensa de aire. Me impresiona ese toque brillante que tiene, no he visto a nadie hacer las barbaridades que él hace. Su pelota no va bombeada, va recta, con mucha violencia. Hace poco estuve con Jose viendo un vídeo donde metía un rebote desde el seis y medio en el Adarraga. ¡Menudo estacazo!

Debuta con 23 años, ¿una edad tardía para ser manista profesional?

Esa fue una de las razones por las que me sorprendió mi debut. Ahora las empresas apuestan por chavales de 19 ó 20 años y parece que a mi edad ya se te ha pasado el arroz. Pero creo que es preferible curtirse un poco en el campo aficionado, jugar contra gente mayor que tú que sabe hacerte daño en tus puntos débiles. Mi edad es perfecta para dar el salto.