Martija: “Iba a seguir aun estando cojo”

Los tres peldaños que separan el elevado estrado del suelo de la sala de prensa del frontón Bizkaia se convirtieron en un suplicio para Julen Martija. Una prueba más de esfuerzo. Cansado y derrengado, el zaguero de Etxeberri se sentó en su silla agradecido por el comprimido de Voltarén que le ofreció el galeno de Aspe Txema Urrutia. Le costaba encontrar las palabras para describir el calambre muscular que recorrió sus piernas, especialmente la derecha, tras pelear por el tanto 20-17 a un palmo del frontis. El castigo fue mayúsculo y puso en vilo a los casi 3.000 espectadores del acotado vizcaíno.

“Nunca había sentido tanto dolor, no podía ni caminar”, contó el navarro, “Intentaba doblar el pie pero era imposible, era como si tuviera un hierro atravesado que me bloqueaba la pierna entera. Ha sido horrible”. La paliza física no perdonó y puso en suspense la continuidad de la final. Un partido que Martija no estaba dispuesto a renunciar a falta de tan poco para calarse su segunda txapela del Campeonato de Parejas.

“Lo único que pensaba era que iba a salir a jugar aunque estuviera cojo, no me iba a quedar en el vestuario. Que Jokin acabase los tantos como pudiera”, confesó. “Le he dicho a Txema -responsable médico de Aspe- que me hiciera un masaje, que hiciera todo lo posible para que pudiera volver a la cancha. He visto las estrellas”.

Martija parecía estar predispuesto para consagrarse a la épica en una final de una enorme exigencia física tras casi dos horas y más de ochocientos pelotazos a buena. Bajar los brazos no era una opción y lo demostraron tanto él como el campeón manomanista pese a un adverso 11-17 que para muchos aficionados era una sentencia sin alternativas. “Sabíamos que teníamos que seguir luchando y mantener la cabeza en su sitio en un momento en el que nos estaban dominando fácil y nosotros andábamos como trapos”, aseguró Altuna III.

“Cuando era más joven en seguida agachaba la cabeza en situaciones como esta, me hundía más, pero con el tiempo he aprendido que hay que seguir hasta el final. Se ha visto claramente que había una diferencia de la leche entre ellos y nosotros, pero con el cambio de pelota el partido se ha vuelto a igualar y hemos conseguido hacer daño otra vez”, reconoció el delantero de Aspe.

El amezketarra, que ayer completó con una remontada su trilogía particular dentro del profesionalismo (Cuatro y Medio, Manomanista y Parejas), asumió un papel más discreto en la final que, según él, comandó con aplomo Martija. “ En la primera parte no tenía buenas sensaciones, me ha costado entrar en el partido”, valoró, “Julen ha trabajado una barbaridad, le ha dado a la pelota y ha corrido mucho por toda la cancha. Ha hecho una grandísima final”.

Pese a ello, Altuna III destacó por su mayor entereza física tras finalizar el encuentro. Así, por ejemplo, mientras Laso y Martija hacían un gran esfuerzo por sobrellevar sus molestias físicas en los gemelos o a Ander Imaz trataba con cuidado una castigada zurda, el campeón manomanista prefirió seguir en la cancha peloteando cuando se alcanzó el segundo descanso publicitario, con el 18-17 en el marcador. “Todos estábamos muy justos”, afirmó quien terminó facturando un tanto de saque y siete dianas.

De esta forma, Jokin Altuna, a sus 26 años, logra entrar en el club de la triple corona, siendo el octavo pelotari en conseguir las tres grandes txapelas del circuito profesional de la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEPM) y el primer guipuzcoano en ostentar tal estatus.