El invierno extraño del Labrit

Que en 2022 por tercer fin de semana consecutivo la Bombonera se cuelgue es noticia. La pandemia ha cambiado muchas cosas, y una de ellas es la afluencia de público a los espectáculos deportivos a cubierto. En los 13 festivales con partidos del Parejas que han programado las empresas en la edición 2022 el promedio ha sido de 640 espectadores por festival.

“A la gente le está costando volver a ir al frontón, no solo en el Labrit, sino en todos sitios. No sabemos si es por miedo, por precaución... pero les está costando”, comentaban ayer desde la Liga de Empresas.

El invierno 2022 está siendo diferente a lo que se estaba acostumbrado en el Labrit. Si se mira la gráfica, y de acuerdo con los datos facilitados en esos años por las empresas, el recinto pamplonés vivía instalado en el lleno (1.100 espectadores, incluidos paseos de cancha) en el Parejas a partir de la segunda jornada. En el periodo que se contabiliza, Asgarce/Baiko acostumbraba a programar 13 jornadas en 15 posibles, las 14 de la liguilla y la primera de semifinales.

En 2022 la respuesta del público ha sido sensiblemente inferior. “Calculamos que el Labrit ha funcionado a un 70% de su capacidad en este Parejas. Es una cifra, que tal y como se ha desarrollado el campeonato es como para estar moderadamente satisfechos, pero no son cifras comparables a las que teníamos antes de la pandemia”, recordaba hace unas semanas Joserra Garai, máximo responsable de Baiko, empresa que suele programar los sábados en el Labrit.

En las ediciones de 2019 y 20 el Labrit contaba las jornadas por llenos. La de 2021 se desarrolló en plenas restricciones por la pandemia; es decir, a puerta cerrada.

En 2022 la normalidad ha sido relativa. Así como en el País Vasco la restricción de aforos ha castigado de forma significativa a los frontones, en el caso del Labrit al contar con menos de 1.000 espectadores -945 de asiento- no se ha visto tan afectada por las limitaciones. Eso sí, las condiciones no han sido las mismas que previas a la pandemia. No se han vendido las tradicionales localidades de paseo de cancha (de pie) hasta hace un par de semanas, y sin número comparable a lo que era antes. Además, hasta hace 15 días no había servicio de hostelería, el bar estaba cerrado y había que salir fuera para consumir. Era y sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla, con la incomodidad que esto supone.

Eso sí, el ambiente del Labrit sigue siendo el de siempre, intenso, ruidoso y que empuja en especial a los pelotaris de casa.

“El ambiente del Labrit es increíble, una pasada porque no te lo encuentras en otros sitios”, comentaba Unai Laso al término del partido que jugó el 5 de febrero en el recinto pamplonés. “Aquí sientes de cerca y de verdad que la gente te anima y que te empuja y eso se nota en el juego, claro que sí”.

