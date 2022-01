Altuna-Martija sorprenden a los campeones

Elezkano-Zabaleta, líderes del Parejas, se vieron superados ayer por unos sobresalientes Altuna III-Martija en el Labrit. Ganó el campeón manomanista, muy bien secundado por el zaguero de Etxeberri y sumó su sexto punto, lo que estrecha aún más la lucha por la segunda plaza en la parte final de la liguilla.

Comenzó mandando Zabaleta en el Labrit en los primeros compases, pero no terminó de romper el electrónico. Cambió el paso Altuna con un dos paredes prodigioso con el que puso el 4-5. El campeón manomanista descubrió sus cartas y enredó a los azules en la telaraña de su juego a base de efectos y descolgadas. No conseguía quitar pelota un Zabaleta incómodo, sin confianza, que no pudo doblegar a un Martija que ofreció su mejor versión. El zaguero de Etxeberri no perdió ni una sola pelota y arrimó con criterio, y mandó tres pelotazos atrás: 17-10, 18-10 y 20-10 con los que no pudo el bombardero de Etxarren.

Elezkano hizo un partido intermitente. Se notó en exceso que el Zabaleta de ayer no tenía el toque, la confianza y la chispa de otros momentos del torneo.