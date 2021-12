La pelota adaptada desembarca en el Labrit

capital de la pelota adaptada. Por primera vez en su historia, el un paso adelante de un deporte que debe ser integrador y accesible”, remarcó este jueves la consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, Pamplona se convierte desde este viernes en la. Por primera vez en su historia, el frontón Labrit será escenario de dos jornadas, este viernes y el domingo, dedicadas al fomento de una modalidad que se abre camino a pelotazos. Todo un hito en la Comunidad foral. “Esde un deporte que debe ser integrador y accesible”, remarcó este jueves la consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola

Con este propósito, la Federación Navarra de Pelota Vasca (FNPV) ha programado para este viernes (19 horas) una exhibición de pelota adaptada para personas con discapacidad intelectual y también física. Iniciativa con la que la entidad da sus primeros pasos en la integración y la implantación de un modelo competitivo instalado desde hace una década en Guipúzcoa. En esta muestra participarán algunos manistas profesionales y palistas de la selección navarra absoluta.

La modalidad, inspirada en la paleta goma, emplea una pelota de tenis para la categoría de discapacidad intelectual, mientras pone en juego una pelota de frontenis, de baja presión, para las disputas con silla de ruedas. Además, en este último caso, se permite que la pelota bote dos veces y también que puedan participar personas sin ningún tipo de lesión, logrando así una práctica inclusiva.

Asimismo, el frontón Labrit dará cabida el domingo, desde las doce del mediodía, a la celebración de las dos finales del primer Campeonato de España de pelota adaptada, una competición que ha aglutinado a 40 pelotaris de Navarra, País Vasco, La Rioja y Asturias. Con ello, la federación nacional materializa lo que denomina su “proyecto insignia” dentro de su área de desarrollo social. “Sois parte de la familia de la pelota”, admitió el presidente de la FNPV y vicepresidente institucional de la española, Javier Conde.

La entrada para ambos festivales es gratuita y los encuentros del domingo serán retransmitidos en directo por medio de la plataforma ‘LaLigaSports’. “Agradezco la valentía de estas federaciones por ocuparse de quienes también son sus deportistas”, apuntó Blas Arróniz, vicepresidente de la Federación Navarra de Deportes Adaptados (FNDA).

Un navarro de adopción entre los finalistas

Asier Navaridas se considera “el más viejete” de los finalistas del primer Campeonato de España de pelota adaptada. A sus 50 años disfruta de la pelota y el baloncesto montado en una silla de ruedas debido a un accidente de tráfico que terminó por amputarle buena parte de su pierna izquierda. “Iba en bicicleta y me arrolló un autobús”, recuerda este irundarra de nacimiento pero navarro de adopción. “Se me quedó un pie catastrófico que se fue necrosando hasta el punto de que hace cinco años decidimos que era el momento de amputar si no quería perder la pierna entera”, narra.

Pese a ello, acabó encontrando en Usurbil y Errenteria un grupo de pala adaptada en silla al que “me metí de cabeza”. Desde entonces, Navaridas ha participado en los campeonatos provinciales de Guipúzcoa y Vizcaya, así como el Abierto de pelota adaptada.