Cuatro y Medio de Huarte: Alduntzin se corona en casa de Yoldi

Aitor Alduntzin, zaguero del Zugarralde, dio este miércoles la campanada en el Cuatro y Medio de Huarte después de imponerse en la final con todo merecimiento a Eneko Yoldi 16-22. El señor del Toki Alai buscaba su séptima txapela en el acotado, pero se vio sorprendido por un Alduntzin que jugó muy valiente, con una mezcla letal de acierto y velocidad.

Yoldi y Alduntzin protagonizaron en la fría mañana de este miércoles una bonita final de la Jaula en Huarte, en un partido jugado a mucho ritmo, y en el que hubo alternativas en el marcador hasta el mismo final. Partía como favorito por historial y porque conoce el Toki Alai como el salón de su casa Eneko Yoldi. Pero desde el primer pelotazo, el zaguero de Zugarralde mostró un juego valiente, agresivo. Se puso con un 0-3 de inicio y siempre fue por delante en el luminoso, que registró hasta siete empates.

UN MEJOR FINAL

La última igualada fue a 14, merced a un saque de Yoldi. Pero Aldunztin no se arrugó. Siguió insistiendo el zaguero en jugar hacia adelante alejando a Yoldi del frontis y supo solventar dos situaciones complicadas. Primero, abrió brecha con una volea, un gancho y dos sotamanos seguidos. Volvió a acercarse el hexacampeón con hasta un amenazante 16-17, su dejada desde el suelo del 15-17 fue espectacular. Pero no se intimidó. El 16-18 fue uno de los mejores tantos de la final, un dos paredes de sotamano derecha impecable, que dejó anímicamente tocado a Yoldi, y que sirvió de trampolín al pamplonés del Zugarralde a irse de una tacada hasta el 16-22 final con toda justicia.

Previa a la final se disputó el partido por el tercer y cuarto puesto en el que Alberto Ongay no le dio opción a Nazabal al que se impuso por 16-22 en 39 minutos y 153 pelotazos. El choque entre los de Irurtzun estuvo marcado por los saques y las faltas de saque 11 tantos con la jugada inicial y cuatro faltas.

YOLDI 16

ALDUNTZIN 22

Frontón. Huarte. Tres cuartos largos sin llegar al lleno. Buen ambiente.

Marcador. 0-3, 2-3, 2-4, 4-4, 4-6, 5-6, 5-7, 8-7, 8-10, 11-10, 11-12, 12-12, 12-14, 14-14, 14-17, 16-17 y 16-22.

Duración. 41:58 minutos.

Pelotazos. 205.

Saques. 5 y dos faltas de Yoldi, 3 y 2 faltas de Alduntzin.

Tantos hechos. 4 de Yoldi, 12 de Alduntzin.

Tantos perdidos. 4 de Yoldi, 6 de Alduntzin.

Botilleros. Yoldi con su padre, Alduntzin, con Unai Laso.

Alduntzin: “No me esperaba ganar esta txapela”

Aitor Alduntzin tiene 26 años, es zaguero de Zugarralde y trabaja como monitor del gimnasio de Lagunak. Este miércoles partía como víctima en el Toki Alai. “No me esperaba ganar esta final, ni siquiera jugarla. Sabía que contra Yoldi lo tenía muy difícil aquí en Huarte y que si quería ganarle tenía que jugar con mucha velocidad. Es lo que he hecho, y peleando cada tanto como si antes no hubiera pasado nada”.