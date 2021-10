¿El adiós de Oinatz Bengoetxea al Cuatro y Medio?

pelotari navarro el del Cuatro y Medio es su último campeonato y espera noticias de Baiko sobre su renovación El Oinatz Bengoetxea anunció este lunes, 25 de octubre, quesobre su renovación

Tras finalizar el encuentro de la fase de liguillas contra Jokin Altuna III en el Beotibar de Tolosa, Bengoetxea reconocía ante los medios que no sabe si llegará a cumplir los 20 años en la pelota o no, al tiempo que reconocía que tampoco conoce si habrá otro Cuatro y Medio para él.

Luis Guinea

Bengoetxea analizaba el choque contra un Altuna superior. "No ha sido posible. Al principio tenía sensaciones buenas, estaba bastante fuerte pero ha habido unos tantos ya duros, las pelotas se han gastado un poco y Jokin ha jugado perfecto, ha demostrado hoy también cómo se juega perfecto a pelota y por algo es el pelotari que es", afirmaba.

"Él tiene esa cualidad de saber jugar perfecto y, aunque tu estés bien, te va anulando, te va minando un poco psicológicamente y hoy ha sido así. Tenía que haber arriesgado un poco más, cuando he arriesgado no me han salido nada las jugadas y eso me ha matado", reconocía en los vestuarios.

El saque pudo marcar las diferencias a su favor, aunque no estuvo acertado. "No he estado fino con el saque pero él algunos saques me ha restado bastante bien. En el saque-remate no he estado muy efectivo, tenía que jugar más agresivos y adelante, en los cuadros alegres, tenía que haber sido más determinante y no lo he sido y ahí se me han ido todas las opciones", aseguraba.

¿ÚLTIMO CUATRO Y MEDIO?

Bengoetxea tenía claro que el de Tolosa había podido ser su último encuentro en el Cuatro y Medio como profesional. "Estaba seguro de que iba a ser el último campeonato, los años han ido para adelante poco a poco", reconocía el navarro, al mismo tiempo que achacaba la situación al paso de los años. "Tenía ilusión de disputar este campeonato. Me voy medianamente contento, quería haber hecho un mejor partido pero hay que tener en cuenta y saber ver la realidad, y la realidad es que estos pelotaris juegan terrible a pelota, están en plenitud y eso está más que aceptado".

No por ello ha dejado de competir. "He competido los tres partidos. Físicamente es una modalidad muy, muy exigente. El segundo partido aguanté mejor pero hoy ha habido tantos que me he cansado más. En el primer partido también me cansé mucho y no hay milagros. Es la ley de la naturaleza", reconocía Bengoetxea antes de hablar sobre su continuidad y si habrá o no renovación. "No sabemos nada por parte de la empresa, me quedan unos meses y ellos decidirán si sigo unos meses o no. La decisión la aceptaré sin problemas.

Y es que el sueño de Bengoetxea es cumplir las dos décadas en el mundo de la pelota profesional. "En octubre hice 19 años y tengo la ilusión de cumplir 20 en la pelota y lucharé para ello", sentenció el de Leitza.