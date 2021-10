El puño de hierro de Joseba Ezkurdia

Lo de hace una semana en el Burunda contra Laso no fue una casualidad. La versión aligerada de Joseba Ezkurdia -seis kilos menos, más ágil para moverse en la Jaula- sigue mandando con puño de hierro en el Cuatro y Medio. El de Arbizu se impuso ayer por 15 a 22 a Urrutikoetxea en el duelo de campeones con el que abría temporada el Labrit. Lo hizo con tres argumentos. Velocidad de piernas, potencia en el peloteo y cabeza para gestionar el partido. Si mañana Unai Laso bate a Jaka en Tolosa, ya estará en las semifinales.

Hay deportistas que en su afán de aligerar peso pierden potencia. No ha sido el caso de Joseba Ezkurdia, que se ha metido en la Jaula más fino que nunca, pero sin perder un ápice de la violencia/velocidad en el pelotazo con la que proclamó bicampeón de la distancia. Fue precisamente por velocidad como doblegó a Urruti en el Labrit. Velocidad en el saque, sumó media docena, y torturó con cada disparo inicial al vizcaíno. Cada uno era un misil colocado al cinco y medio seis con el que ya forzaba al rival. Velocidad en el peloteo. Su derecha dibujó la volea arrimada a pared izquierda una vez y otra, la pelota arrollaba los pies de Urruti. Velocidad al terminar con la cortada o al dibujar voleas dos paredes diabólicas para el de Zarátamo. Y velocidad para estar en todos sitios. Ezkurdia mueve su 1,93 y 91 kilos de forma felina, llega a todo en ataque y en defensa.

Mikel Urrutikoetxea se vio desde principio por el yugo del puño de hierro del de Arbizu. Y hay un dato irrefutable. El vizcaíno no consiguió hacer su primer tanto en juego hasta la cortada del 4-10. Lo mejor que hizo el delantero de Baiko ayer en el Labrit fue no desconectar. Pudo con su cabeza, y siguió compitiendo.

Urruti marcó el 6-15 con una cortada larga a la pared que no levó Ezkurdia. Y ahí tuvo su mejor rato. Acertó más con el saque y le incomodó al navarro, al que no le terminaba de entrar la pelota en la mano. El vizcaíno dejó media docena de tantos de buena factura. Reseñables un par de ganchos, el del 10-16 y otro eléctrico desde el tres en el 12-18.

Se asomó el vizcaíno a un 14-19 que podía darle vida al partido. Ezkurdia, que manejó ventajas sustanciosas desde el comienzo, salió del momento más apurado que pasó en el Labrit con una cortada a la pared a la que no llegó el vizcaíno porque chocó con el hombro derecho del navarro. De ahí Ezkurdia acabó liquidando el partido por 15-22 y poniendo un pie en semifinales. La diferencia está en la velocidad.

Ezkurdia “Quiero mandar en los partidos”

​Joseba Ezkurdia sumó dos de dos en el Labrit y, al margen del resultado, lo mejor fue la sensación de poder y seguridad que transmitió. “Desde el comienzo del campeonato he tenido claro cuál es mi juego y cómo quiero hacerlo. Hoy igual he regalado algún tanto más de lo deseable, pero de cabeza estoy bien. Quiero jugar agresivo, quiero mandar yo y con esas sensaciones me quedo. Físicamente me he visto muy bien en los dos partidos, que controlo la cancha y que llego bien. Las sensaciones son buenísimas, pero lo importante es la cabeza. He llegado en un momento muy bien porque lo he trabajado mucho en los últimos meses. Quería estar en la pelea con las mejores y quiero estar en las semifinales. De momento todo va saliendo muy bien”, comentó.