La pegada de Barrenetxea IV priva a Urriza de la remontada y su octava txapela individual

Javier Urriza no pudo completar este sábado el reto de alzarse con su octava txapela del Individual de remonte. Endika Barrenetxea se convirtió en el antagonista de una final poco peloteada pero en la que supo imponer su cualificada pegada para cerrar un 24-30 que le brindó su segundo título de la especialidad tras el conseguido en 2019.

El zaguero hernaniarra supuso un verdadero quebradero de cabeza para el hasta ayer vigente campeón, especialmente después de sufrir un apretón inicial (5-0) del que se recompuso tras un error al resto de Urriza y una falta de saque que el juez le concedió como buena al hernaniarra ante la perplejidad del delantero navarro. Comenzó entonces un nuevo capítulo al que se unió una accidentada caída. Urriza se golpeó seriamente la cadera cuando intentaba rectificar en un resto. Las molestias le acompañaron a lo largo del partido.

Barrenetxea IV comenzó entonces a escalar en el marcador, adelantándose en el 8-9 y 9-10, y dominando sobre todo en el peloteo. La pelota le salía con frescura de la cesta frente a un Urriza que se vio superado y atropellado en varias ocasiones. El zaguero guipuzcoano logró así abrir la mayor brecha con el 15-24. Casi insalvable.

La final tomó un respiro que Javier Urriza y su botillero, Seve Arcelus, aprovecharon para buscar otro punto de vista y recuperar un insaciable espíritu competitivo. Así, el pamplonés saltó a la cancha enrabietado, con ganas de pelear hasta el final y alimentarse de las inoportunas dudas de su rival. Se acercó peligrosamente hasta el 23-26 tratando de reaccionar hasta que un dos pareces y una arriesgada dejada tranquilizaron a un Barrenetxea que puso patas arriba la final.

Urriza: “Me ha faltado punch para completar la reacción”

Javier Urriza catalogó su derrota como “jarro de agua fría”. Un tropiezo que importunó a la cátedra y a quien ha dominado la especialidad en la última década. El pamplonés se vio arrastrado por la iniciativa de un Barrenetxea IV que se hizo valer en el peloteo. “Endika ha hecho un grandísimo partido, ha jugado a otra velocidad y me he visto un poco a remolque”, analizó el siete veces campeón individual.

“Me ha faltado algo de punch para completar la reacción, justo cuando a él le han empezado a entrar las dudas y yo he optado por alargar más el tanto y hacerle correr”, recordaba tras la final, “Pero al final ha echado un dos paredes y una dejada matemática contra lo que no ha habido más que aplaudir. Me pasaba muy fácil por encima”.

Pese a ello, Urriza se mostró tranquilo y satisfecho por “haberlo dado todo”. “Espero que no sea la última final individual que dispute en mi carrera y ojalá el destino me dé una oportunidad para resarcirme”, deseó a sus 39 años.

Urriza 24

Barrenetxea IV 30



Frontón: Galarreta de Hernani. 600 personas, aforo completo.



Marcador: 5-0, 5-4, 6-4, 6-5, 7-5, 7-7, 8-7, 8-9, 9-9, 9-11, 10-11, 10-13, 12-13, 12-14, 13-14, 13-17, 14-17, 14-21, 15-21, 15-24, 19-24, 19-26, 23-26, 23-28, 24-28, 24-30.



Duración: 76:54 minutos.



Pelotazos: 227.



Saques: 3 de Urriza, 4 de Barrenetxea IV.



Faltas de saque: 2 de Urriza, 1 de Barrenetxea IV.



Tantos hechos: 16 de Urriza, 22 de Barrenetxea IV.



Tantos perdidos: 2 de Urriza, 4 de Barrenetxea IV.



Botilleros: ‘Seve’ Arcelus aconsejó al delantero pamplonés, mientras que Aritz Zubiri estuvo junto a Barrenetxea IV.



Dinero: 100 a 70 a favor de Urriza.



Incidencias: La promotora Oriamendi 2010 quiso homenajear la trayectoria del cestero Juan Pedro Ugarte. Recibió una txapela conmemorativa y fue el encargado de lanzar la chapa del primer saque.

Una derrota que no empaña un expediente sobresaliente

La derrota de este sábado supuso un duro golpe para Javier Urriza, un chasco que no empañó la consecución de un expediente deportivo casi inmaculado en el último año. Desde que Galarreta retomara el pulso a la actividad profesional en julio de 2020, el delantero pamplonés ha estado presente en todas las finales de los campeonatos oficiales y torneos en los que ha participado. Siete en total.

Urriza inauguró el calendario postpandemia con éxito al conquistar junto a Aritz Zubiri el torneo que conmemoró el 50 aniversario del frontón hernaniarra. Le siguieron su séptimo Individual, el Campeonato de Parejas, el Masters, el torneo de la Sidra y el torneo de San Fermín. “Sin duda ha sido el mejor año de mi carrera”, valoró ayer.