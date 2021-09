Un San Mateo seductor

El verano recupera su San Mateo. Dentro de dos semanas Logroño y la mano profesional volverán a reactivar la segunda feria más importante del calendario estival, aunque en una versión más reducida que de costumbre, como lo fue la de San Fermín.

Así las cosas, las empresas han confeccionado una oferta seductora que comenzará el próximo martes 21 y se extenderá durante cuatro festivales más programados para los días 23, 24, 25 y 26 de septiembre en un frontón Adarraga que contará con el 50% de su aforo disponible, alrededor de unas 700 localidades.

Jokin Altuna y Unai Laso serán los encargados de protagonizar el plato fuerte de esta edición postpandemia disputando la revancha, esta vez sí, del Cuatro y Medio de San Fermín. Será su tercer enfrentamiento individual de este verano y volverán a verse las caras cuatro días después en el desafío del vino, acompañados por Martija e Imaz en la zaga. Zabala y Zubizarreta III se enfrentarán dentro del Cuatro y Medio, mientras que Darío y Agirre se medirán a todo frontón.

En cuanto al programa central, el torneo de parejas contará con dos semifinales -una por promotora- y la final. Aspe ha alineado a Víctor, único representante riojano, junto a Zabaleta y a Ezkurdia-Rezusta, mientras que Baiko ha optado por repetir la fórmula sanferminera de Olaizola II-Mariezkurrena II e incluir a Jaka-Albisu. Los precios de las entradas oscilan entre los 15 y los 40 euros.

“Deseamos que este sea el último verano con restricciones”, señaló Inaxio Errandonea, director comercial de Aspe, durante el acto de presentación que tuvo lugar este martes en Logroño. “Cada vez hay más demanda, los habituales se van animando a volver al frontón y quitando los miedos. Nos seguimos preocupando por cumplir las medidas sanitarias y reflejo de ello es que no se ha notificado ningún brote en nuestros festivales”, apuntó.

El recuerdo de la final del Cuatro y Medio de San Fermín (22-20) continúa coleando en los últimos días del verano y el campeón manomanista, fuera del torneo por parejas de San Mateo, se cruzará de nuevo con Unai Laso. “Lo más difícil será conseguir que los aficionados no se aburran de ver el mismo partido”, comentó Altuna III. “Para entonces faltaran dos semanas para que comience el Cuatro y Medio y prefiero jugar un partido como este en la distancia, me va a servir como un muy buen entrenamiento”, dijo este martes.

Para Laso supondrá otro partido “especial” donde avivar el morbo de uno de los enfrentamientos más codiciados de la temporada. “Tengo la espina clava de poder ganar al mejor”, señaló el delantero navarro.

La feria de San Mateo 2021 ha sido considerada por las empresas manistas como el terreno propicio para dar cabida a dos previas definitorias del próximo Campeonato del Cuatro y Medio, el cual está previsto que comience el 1 de octubre. De hecho, Baiko anunció ayer a cinco de sus candidatos titulares, como son Artola, Bengoetxea VI, Jaka, Laso y Urrutikoetxea. La sexta plaza de la promotora bilbaína se decidirá en el duelo que disputarán Agirre y Peña II el jueves 23 en el Adarraga.

Aspe, por su parte, cerrará su lista tras la eliminatoria que medirá a Irribarria y Elordi, campeón de la ‘jaula’ de Promoción, la noche del viernes 24. El ganador se unirá a pelotaris como Altuna III, Ezkurdia, Peio Etxeberria o Elezkano II.

Programación

Martes 21 19:15h.

Cuatro y Medio: Altuna III contra Laso

Jueves 23 19:15h.

Semi: Ezkurdia-Rezusta vs Víctor-Zabaleta

Viernes 24 21:30 h. (Etb1)

Semi: Olaizola II-Mariezk. vs Jaka-Albisu

Sábado 25 17:30 h. (Etb1)

Desafío “Añares”

Cuatro y Medio: Zabala vs Zubizarreta III

Parejas: Altuna III-Martija vs Laso-Imaz

Manomanista: Darío contra Agirre.

Domingo 26 17:00 h. (Etb1)

Final del torneo mano parejas

ENTRADAS

Rebote (filas 2 a 5): 15€

Rebote (fila 1): 20€

Piso lateral (filas 2 a 6): 20€

Piso lateral (fila 1): 25€

Butaca de cancha: 40€ (días 21 y 26) y 35€ (días 23, 24 y 25).