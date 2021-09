Etxeberria y Albisu se caen de los play off

Masters Caixabank se llevaron el jueves un sorpresivo revés por la mañana. Peio Etxeberria hizo una prueba en el Atano III para ver el estado de su hombro izquierdo, y después de un partidillo y de un poco de entrenamiento técnico vio que lo más prudente era no jugar mañana en Zierbana. Tampoco estará en el partido su zaguero, Elezkano II-Mariezkurrena II contra Laso-Salaverri II. Los play off delse llevaron el juevespor la mañana.hizo una prueba en elpara ver el estado de su hombro izquierdo, y después de un partidillo y de un poco devio que lo más prudente era. Tampoco estará en el partido su zaguero, Jon Ander Albisu , que prefirió suspender después de terminar la izquierda tocada de un partido anterior. Así las cosas, el encuentro decisivo por meterse en las semifinales lo disputarán

En el último mes Peio Etxeberria se ha dedicado a hacer ejercicios específicos para recuperar la luxación de hombro izquierdo que se hizo a comienzos de agosto en Zarautz, y hacer manos. El de Zenotz ha preferido pecar de prudente que tomar riesgos, sabiendo que en apenas un par de semanas arrancará el Cuatro y Medio.

“No me he visto mal en el entrenamiento, pero al final sentía una pequeña molestia y cuando hacíamos trabajo técnico he decidido parar”, comentaba ayer el delantero de Zenotz. “Ha sido más por precaución que por otra cosa, y pensando en lo que viene, en el Cuatro y Medio. No me gustaría tener que volver a parar. Es mejor curar esto bien y salir con plenas garantías”.

LASO, DE NUEVO

Las empresas han tenido que echar mano del fondo de armario de nuevo. Con los principales delanteros de Aspe implicados en la competición, el elegido para suplir a Peio Etxeberria ha sido Unai Laso.

El delantero de Viscarret ya sabe lo que es ser suplente en el Masters. La paradoja con el navarro es terrible. Baiko le dejó fuera del Master, pero ha jugado cinco partidos de suplente. Uno en lugar de Jaka, otro por Altuna y tres por Peio Etxeberria. El balance, cuatro victorias y una sola derrota. Lo que tiene más mérito teniendo en cuenta que en la sexta jornada dobló sustitución.

Baiko ha apostado por Salaverri II para sustituir a Albisu. Buena papeleta ante Mariezkurrena.