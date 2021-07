Un Masters de nuevo cuño

El año pasado Aspe y Baiko se inventaron un parejas mixto para salvar un verano sin ferias por culpa de la pandemia. En 2021 no habrá ferias hasta San Mateo, el público puede ir al frontón y las empresas han apostado por un Masters diferente. Volverán a ser ocho combinados mixtos, pero con una competición más concentrada en el tiempo. Desde este fin de semana hasta el 19 septiembre, día en el que se jugará la final en un remozado Ogeta, al que se le quiere dar protagonismo.

El Masters 2021 está diseñado bajo el patrón del equilibrio. Del año pasado se han caído Bengoetxea VI, Aretxabaleta, Irribarria y Artola. A cambio entran Peio Etxeberria, Jon Mariezkurrena, Peña II y Tolosa. Dos pelotaris por empresa. La única combinación que repite respecto a la edición de 2020 es Olaizola II-Zabaleta, que llegaron a semifinales.

MUCHO EQUILIBRIO

Con el delantero más veterano y el zaguero más potente juntos, las otras siete combinaciones están equilibradas.

Olaizola II-Zabaleta. Los únicos que repiten. Aimar, en la teórica -tiene que hablar con la empresa- última campaña de verano de su carrera, con el pelotari que marca la diferencia en todo.

Altuna-Aranguren. El campeón, con un zaguero joven de Baiko. Al amezquetarra le va a tocar remar, y mucho, todo el campeonato.

Ezkurdia-Imaz. El segundo delantero de Aspe, con un zaguero regular, constante y con experiencia de Baiko. Si suman son candidatos a todo.

Elezkano-Mariezkurrena. La experiencia del vizcaíno, con el poder del zaguero de Berriozar. Pueden dar mucho juego.

Etxeberria-Albisu. Uno de los experimentos de la competición. Las posibilidades del de Zenotz unidas al bombardero de Ataun. Si hacen pareja, cuidado.

Jaka-Tolosa. El segundo experiemento. Primero, a ver cómo se desenvuelve Jaka, y cómo aterriza Tolosa en la elite. Se conocen desde hace mucho tiempo.

Peña II-Rezusta. Si funcionan pueden ser muy peligrosos. Peña tiene versatilidad en el juego -tiene golpe y termina- unido al poder del bombardero de Bergara.

Urrutikoetxea-Martija. Una combinación interrogante. Urruti no atraviesa su mejor momento de forma, juego y confianza. Martija, que no hizo un buen Parejas, es un zaguero seguro.

Peio Etxeberria experimentó ayer por primera vez la sensación de estar con los primeras en una competiciónimportante de parejas.

¿Contento por estar en el Masters?

Mucho. Todo esto es una experiencia nueva, muy bonita y me gustaría disfrutar de ella.

¿Qué sería un buen resultado?

Yo creo que lo importante es estar ahí, intentar sumar con Albisu y ver si podemos dar un buen nivel.

¿Le ha servido la experiencia de San Fermín?

Sí, ha sido muy bonito. Y ha sido fácil, porque Zabaleta está a un nivel increíble. Yo estoy satisfecho con el juego que hizo, creo que había que ser inteligente y supe dejarle pelota clara a Jose.

¿Se toma esto con la oportunidad de reivindicarse de cara al próximo Parejas?

Todos los partidos son oportunidades, o al menos yo me lo tomo así. A mí me gusta demostrar o intentarlo en todos los partidos.

En este torneo hay que tener una regularidad.

Sí, son por lo menos siete semanas que te va a permitir regularidad en partidos.

De Zabaleta en San Fermín a Albisu en el Masters.

Sí, es un pelotari con el que tengo una muy buena relación personal. Es muy buen zaguero, te transmite muchísima confianza. El año pasado jugamos tres partidos juntos y nos compenetramos muy bien.

¿Qué pareja le gusta en el Masters?

Está todo muy compensado.

Una de las noticias de la presentación del Masters fue la presencia de Erik Jaka. El guipuzcoano, que llevaba de baja desde el telonero de la final de Parejas por una pericarditis, tiene previsto participar en el Masters. Pero con condicionante. El delantero de Lizartza, que lleva algo más de dos semanas entrenándose en frontón con buenas sensaciones, hará una prueba previa.

Entre las ausencias destacadas en la presentación del Masters estaba la de Unai Laso. Finalmente su empresa, Baiko, ha decidido no contar con su concurso a pesar de ser el delantero con mejores resultados (subcampeón del Cuatro y Medio Navarro, ganador del mano a mano del desafío), mejor juego y que más gente ha arrastrado.

EL TORNEO

​

​CUARTOS

Liguilla

Las ocho parejas se enfrentan entre sí todos contra todos a una vuelta. Del 16 de julio al 29 de agosto.



¿Quiénes pasan a semifinales?

De forma automática los dos primeros clasificados al término de las siete primeras jornadas.



¿Quienes quedan eliminados?

Las dos parejas que cierren la clasificación al término de siete jornadas.



¿Cómo se deciden las otras dos plazas?

Por un play off (4-5 septiembre) a partido único en el que juegan las parejas que ocupen los puesto 3º, 4º, 5º y 6º con los cruces 3-6, 4-6. Los ganadores pasan a las semifinales.



SEMIFINALES



¿Cómo se juegan las semifinales?

A partido único. El 1º contra el ganador de play off con peor clasificación en la liguilla de cuartos. El 2º contra el ganador del play off con mejor clasificación en la liguilla de cuartos.



FINAL

A partido único en el frontón Ogeta el 19 de septiembre.