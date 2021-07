La buena noticia de Laso

A veces la mejor de las críticas viene de los rivales. El miércoles, poco después de recoger su txapela como campeón del Cuatro y Medio de San Fermín 2021, Jokin Altuna dejó una frase que no debe ni puede pasarse por alto.

“Para la pelota es una noticia superbuena que Unai Laso esté aquí, tenemos un grandísimo pelotari para muchos años. Si me hubiera ganado la final, no me hubiera ido contento, pero sí orgulloso de caer ante un rival así”, comentó el campeón de Amezketa.

El regreso de Unai Laso a Baiko, de donde nunca debió ser excluido al término de su contrato, ha supuesto una bocanada de aire fresco y de esperanza en las filas de la empresa vizcaína. Con Aimar Olaizola enfilando el final de su carrera, Urrutikoetxea con un bajo estado de juego alarmante; Bengoetxea también en la fase final, Jaka y Artola lesionados, el delantero de Viscarret ha demostrado con hechos que hoy por hoy es el delantero más en forma de Baiko. Ahí están sus cuatro partidos del Cuatro y Medio en 10 días. Si se siguen criterios deportivos lógicos, debe ser uno de los elegidos para el Master en verano, y el Parejas en la temporada invernal.

TRABAJO EN LA SOMBRA

No han sido meses fáciles para Unai Laso, ni mucho menos. Al disgusto inicial de la no renovación le siguió después el conflicto laboral de los pelotaris. Se quedó primero sin nada, después con una promesa de renovación que ha tardado en concretarse. En todos estos meses no ha perdido el tiempo. Ha seguido preparándose a fondo físicamente, y toda la temporada que ha hecho con Huarte en aficionados.

“He trabajado mucho el físico en estos meses. Si estás bien de físico y mentalmente lo tienes claro, el juego acaba saliendo”, explica. “He jugado cuatro partidos en 10 días, estoy muy bien”.