Un rayo de esperanza para el verano

Actualizada 21/06/2021 a las 06:00

El anuncio que el Gobierno Vasco hizo el mediodía del pasado viernes, por el que se permitía el regreso del público a los espectáculos deportivos tuvo un efecto doble en las empresas Aspe y Baiko. De una parte les sorprendió a contrapie, no pudieron meter 800 espectadores este domingo en el Bizkaia porque no tenían la logística para poder gestionar la venta de entradas etc.

Por eso la final fue a puerta cerrada. De otra parte, la decisión del LABI y del Gobierno de Navarra de ampliar los aforos les da a las empresas una nueva perspectiva del verano pelotazale. “La nueva situación nos va a permitir estar mejor que en los últimos meses y un verano muy diferente al del año pasado. La incertidumbre va a ser menor que la que hemos pasado en los últimos meses, que han sido muy duros para nosotros”, comentaba ayer Inaxio Errandonea, director comercial de Aspe.

El verano 2021 arrancará con una versión reducida de la feria de San Fermín. Arrancará el 7 de julio a puerta cerrada, y habrá festivales los días 8, 9, 10 y 11 de julio. No se sabe aún con cuánta capacidad en el Labrit, aunque la Federación Navarra ha solicitado que sean 600 espectadores. A partir de ahí queda replantear todo lo que será el verano.

No habrá ferias como en los veranos convencionales. Los ayuntamiento no van a programar en fechas de las fiestas patronales, porque todas se han suspendido. Pero muchos ayuntamientos quieren programar pelota en fechas diferentes. Ahora hay que ver con qué capacidad y en qué condiciones. En Navarra, al margen de la miniferia sanferminera, ya han mostrado su interés en programar durante el verano en plazas como Estella, Bera, Alsasua, Leitza, Los Arcos o Ayegui, por poner algunos ejemplos.



HABRÁ MASTER, PERO DIFERENTE

El año pasado las empresas solventaron la falta de las principales ferias con la celebración del Masters Caixabank con parejas mixtas y un formato idéntico al campeonato de invierno. Ocho combinaciones con doble vuelta, liguilla de semifinales y final. Se programaban los festivales básicos para cubrir con el compromiso de la competición.

Después del anuncio realizado por las autoridades, el panorama que se abre en el verano 2021 es diferente. Habrá un Master porque existe un compromiso publicitario con la Caixa para hacer la competición. Pero esta va a tener un formato diferente, más reducido. Sí habrá feria de San Mateo.

La idea inicial de Aspe y de Baiko era haber empezado con la entrada de público a los frontones a partir del 8 de julio, primer día de San Fermín. En principio los compromisos que había firmados para los partidos previos del Cuatro y Medio Navarro iban a ser a puerta cerrada. Si bien las empresas se reunirán en las próximas horas para reconsiderar esta decisión, e incluso cabe la posibilidad de que se replanteen las sedes que estaban fijadas en un primer momento. El verano pinta de otro color.