Salaberría exhibe su gen competitivo

Actualizada 14/06/2021 a las 06:00

Después de su buena intervención en el Manomanista de Promoción, ASPE le dio la oportunidad al goizuetarra Iker Salaberria de disputar el Cuatro y Medio Navarro. Tras la baja de Elezkano II le tocó en suerte el riojano Víctor Esteban, que redebutaba con Aspe después de ocho meses alejado del profesionalismo. El navarro no defraudó y demostró que tiene el gen competitivo de los buenos. A pesar de ir todo el partido a remolque consiguió imponerse al riojano por la mínima. Su próxima parada será dentro de dos semanas Jokin Altuna, que igual para entonces es campeón manomanista. O no.

El Cuatro y Medio Navarro siempre tiene un punto anacrónico, extemporáneo. Se vio ayer en las siete faltas de saque, siete, y dos pasas de la distancia que se vieron ayer en el recinto riojano. Pero esos errores razonables y de aclimatación, no pueden esconder la intensidad y la incertidumbre que se vio en el marcador.

AGUANTAR EL TIRÓN DE VÍCTOR

Después de ocho meses de recalificación forzosa por la no renovación de Baiko, Víctor Esteban regresaba a la competición. Lo hizo en el Cuatro y Medio, e intentó de salida llevar el partido a su terreno. El delantero de Ezcaray le imprimió de salida una velocidad endiabalada a la pelota y un ritmo al juego con el que pretendió ahogar a Iker Salaberria. El goizuetarra lo pasó mal en los primeros compases, porque no conseguía ponerse bien a la pelota, o le hacía daño al ancho y no podía desarrollar su juego.

Pero si algo ha demostrado el delantero de Goizueta en los últimos meses es su capacidad de resistencia en el sentido más amplio de la palabra. Nunca bajó los brazos -a pesar del agujero de las faltas de saque- y mentalmente jamás perdió el convencimiento de poder darle la vuelta a la situación.

Se agarró fuerte a su defensa, le hizo daño al riojano con el saque e insistió una y otra vez. Primero para llegar desde atrás e igualarle a 16 tantos. Y en el tramo final para forzar el partido hasta el límite. A Víctor le acabó pesando la trotina que él mismo le había impuesto al partido. Y eso se tradujo en errores. La falta de saque del 20-20, la tuvo el riojano con la falta de Iker que puso el 21 iguales, pero acabó marrando el riojano con una pasa final.

SIN NOTICIAS DE ARTOLA Y ENTRENOS EN EL BIZKAIA

La final manomanista, que está prevista para el domingo que viene en el Bizkaia, sigue pendiente de la evolución de Iñaki Artola. Desde su empresa Baiko, como desde la promotora de Altuna no tenían noticias sobre la evolución del problema muscular que tiene el delantero de Alegia, ni si va a llegar o no a tiempo. La única certeza que hay que es que Altuna y Artola están citados el jueves en la elección. Hoy se entrenarán en el escenario de la final Altuna y Rezusta.

VÍCTOR 21

SALABERRIA 22



Frontón. Adarraga de Logroño. Partido disputado a puerta cerrada.

Marcador. 3-0, 3-2, 4-2, 4-3, 8-3, 8-5, 9-5, 9-8, 10-8, 11-8, 11-10, 15-10, 15-11, 16-11, 16-16, 19-16, 19-19, 20-19, 20-21, 21-21 y 21-22.

Duración. 65:08 minutos.

Pelotazos. 242.

Saques. 1 y 3 faltas de saque de Víctor, 5 y 4 faltas de saque de Salaberria,

Pasas de la distancia. 2 de Víctor, 0 de Salaberria.

Tantos hechos. 11 de Víctor, 6 de Salaberria.

Tantos perdidos. 6 de Víctor, 4 de Salaberria.

Botilleros. Julen Alesanco con Víctor, Ángel Salaberria con Salaberria.

Dinero. De entrada 100 a 60 por Víctor.

Incidencias. En el 13-10 hubo que retirar un pájaro de la cancha.