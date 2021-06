Peio Etxeberria: “En la pelota, como en la vida, nadie te regala nada. Aquí hay que trabajar”

Actualizada 03/06/2021 a las 06:00

Peio Etxeberria (Zentoz, 1998) es un tipo indestructible. Por muchos golpes que vengan y muy mal dados, siempre se levantará y mirará hacia adelante. A sus 22 años es un tipo con una cabeza y un sentido común que desarma. Su capacidad de trabajo y superación es inagotable. Por eso está donde está.



¿Está contento?

Sí, con muchísimas ganas de que llegue el sábado y se juegue la final. Poder jugar por una txapela siempre es muy bonito.



Cuando le propusieron jugar el Manomanista de Promoción, ¿qué pensó?

En el momento que me dijeron que no iba a jugar el Manomanista de Primera me dio mucha pena, es lo normal. Al final es la competición más grande. Y cuando me propusieron jugar el Manomanista de Promoción no me lo pensé, no tuve ningún remordimiento, ninguna duda. Yo quería jugar, nada más. El deportista cuando mejor está es compitiendo.



¿Al final la etiqueta de Primera o Promoción da lo mismo si lo que se quiere es jugar?

Eso es. Al final el pelotari tiene que competir, luego las cosas llegan. Lo primero es competir partido a partido y ese es mi mayor reto.



Usted se quedó fuera del Parejas, hizo una temporada muy buena jugando partidos de complemento...

Es que al final trabajas para llegar en las mejores condiciones posibles al fin de semana, es lo que quieres.



Se queda fuera del Parejas de Primera, palo. Fuera del Manomanista de Primera, palo... y sigue. ¿Cuál es su mentalidad, su actitud?

Es que a nosotros nos pagan por eso, por trabajar día a día por intentar hacerlo bien cada fin de semana. Esa es mi mentalidad.



Pero se llevaría un disgusto al menos.

Claro que te da pena, en el momento te da mucha pena. Pero aquí hay que mirar siempre hacia adelante y luchar por lo que quieres, que es jugar en primera categoría. Para llegar arriba hay que jugar primero en Segunda, ganar partidos, mejorar, evolucionar...



Los dos caminos, o quemarse con el mundo, o seguir.

La opción de quemarme con las cosas nunca ha ido conmigo y no creo que pueda ante mí, mi mentalidad es otra. A mí me gusta disfrutar jugando los fines de semana, somos unos afortunados ganándonos la vida con lo que más nos gusta, que es jugar en en el frontón.



¿Se considera un trabajador de la pelota?

Me considero un privilegiado de la pelota. Al final hago y me gano la vida con lo que más me gusta, que es jugar a esto. Y para eso nos entrenamos, nos preparamos...



A usted nunca nadie le ha regalado nada, si está aquí es por trabajo.

Creo que el deporte es como la vida, nadie te regala nada en la vida. Hay que trabajar. Y si trabajas y no ves los resultados es que tienes que trabajar el doble. A nadie le llega el sueldo por no hacer nada.



Lo sabe bien por su negocio de la ganadería.

Eso lo he aprendido desde joven. Desde niño he aprendido que si trabajas consigues resultados.



A propósito del esfuerzo y del trabajo, el partido contra Salaberria ha sido de lo mejor que se ha visto últimamente mano a mano.

Sabía que iba a ser un partido muy duro. Iker es un luchador nato en el frontón, me ha tocado jugar contra él muchas veces en aficionados, me ha ganado muchas veces. Yo tenía bastante miedo, era el miedo a ganar. Él salió muy fuerte, yo me veía bien, pero no acertaba. Las que me jugué iban a la chapa. Pero seguí luchando, creo que estaba metiendo muchísimo ritmo, si lo aguantaba iba a ser difícil que resistiera. Él hizo un partido muy grande, la verdad.



¿Su mentalidad es siempre una más?

Sí. Mi pensamiento es aquí y ahora y siempre una más. Antes iba pensando si gano, si gano, si gano... pero si no ganas, no ganas. Es aquí, el ahora, el luchar cada tanto y así funciono en el frontón.



¿Cómo se ve? Tampoco es un pelotari que rompa siempre a pelotazos al rival. Usted siempre va por el camino del trabajo.

Yo no tengo el poder que puedentener Joseba, Rezusta o Zabaleta. Mi camino es siempre una más, pelear y trabajar cada tanto. Es lo que siempre he hecho y lo que me ha dado resultado.



¿En qué ha cambiado?

Cuando debuté estaba físicamente blando, no estaba hecho. Llevo mucho tiempo trabajando el físico, no es un cambio de un día para otro, pero poco a poco me veo físicamente más fuerte, aguanto mejor los partidos.



Usted siempre que acaba un tanto vuelve andando y respirando con los los ojos cerrados. ¿Por qué lo hace?

Es mi forma de concentrarme. cada uno tiene sus manías, yo es la forma en la que me concentro. Todo es trabajo. Yo trabajo mucho la concentración en los partidos y me ayuda mucho.



¿Qué hace?

Nada especial. Solo pienso en la concentración y en la respiración, en nada más. La filosofía es que el tanto pasado ya es pasado y que lo bueno está por venir. Así tanto a tanto. Lo que intento es pensar en el siguiente saque, visualizarlo.



¿Su mayor fuerte es su cabeza?

No lo sé. Llevo mucho tiempo trabajándola y creo que poco a poco voy dando pasos en superación.



¿Qué final espera contra Eguiguren?

Seguro que va a ser un partido muy duro porque él viene de hacer una muy buena semifinal. Sé que está muy bien de juego. Fue capaz de ir por detrás y al final fue capaz de darle la vuelta, por eso sé que tengo que hacerlo muy muy bien, jugar lo mejor que pueda, porque él siempre da lo suyo.



¿Qué sería ganar la txapela?

Un reto personal mío conseguido. Sería muy bonito. Cuando me dijeron que no iba a jugar dije, no tengo ninguna txapela del mano a mano y yo la quiero tener. Y si la consigo es un reto conseguido, y un paso más. Aunque los retos de verdad son aquí de semana en semana. No haces nada si ganas una txapela y luego te dejas.



¿Qué peso tienen en todo sus compañeros de entrenamiento?

Joseba, Ayarra y Chocarro son fundamentales en todo esto. Todo viene de ahí. Los pa rtidos son un día a la semana, una hora. El retso es trabajo en grupo y tenemos una confianza total entre nosotros para contarnos y compartir todo. Nos damos fuerza los unos a los otros.

EN DATOS



Peio Etxeberria Vittorini nació en Zenotz el 16 de octubre de 1998. Mide 1,80 metros y pesa 78 kilos. Debutó con Aspe el 3 de noviembre de 2017.



Manomanista

2018. Promoción.Cuartos.

2019. Primera. Cuartos.



Parejas

2018. Promoción. Subcampeón con Jaunarena.

2019. Primera. Semifinalista con Garmendia.



Cuatro y Medio

2018. Promoción.Cuartos.

2019. Primera. Octavos.

2020. Primera. Cuartos.