Unai Laso vuelve a Baiko

Actualizada 19/05/2021 a las 06:00

Unai Laso regresa al profesionalismo. Baiko formalizó el martes al mediodía la firma de un nuevo contrato por el que el delantero navarro se reincorporará al cuadro de la promotora vizcaína a partir del 25 de junio. Fecha que para el de Biskarret marcará el inicio de una ‘segunda vida’ en la élite durante las próximas dos temporadas y media, hasta la NocheVieja de 2023.

Ambas partes han mostrado su satisfacción por unas negociaciones que, tras una primera toma de contacto el pasado 6 de mayo, han desembocado en un consenso por escrito que incluye dos modalidades. Laso, por una parte, ha aceptado una rebaja de sus condiciones de cara a la incierta y eventual campaña estival que afronta este año la mano profesional y será después, a partir del mes de octubre, cuando cristalice un contrato que mejora en cierta medida las cláusulas del pelotari.

COMPROMISO "EXTRAORDINARIO"

“Tengo unas ganas terribles de empezar a jugar”, reconocía el martes un entusiasmado Unai Laso, “Volver de nuevo a la mano profesional significa para mí una tranquilidad increíble”. Ocho meses han transcurrido desde que el delantero navarro, que el jueves cumplió 24 años, tuviese que abandonar la disciplina de Baiko después de que la propuesta de renovación y la contraoferta que hubo encima de la mesa no complacieran a nadie.

El fichaje de Laso supone, además, el cumplimento del acuerdo alcanzado entre la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEPM) y las plantillas de pelotaris de Aspe y Baiko frente a la huelga que bloqueó las competiciones oficiales el pasado otoño. Los rectores de la mano profesional asumieron entonces el compromiso “extraordinario” de realizar propuestas de contratación a aquellos manistas que hubiesen causado baja por la finalización de sus contratos de trabajo, “no habiéndose producido su renovación”. El futuro del puntillero navarro debía resolverse antes del 1 de julio.

“Mi salida de Baiko fue un palo muy duro pero he tratado de pasar página. Creo que psicológicamente me ha venido bien para valorar más los pequeños detalles”, apuntó Laso, “Hasta ahora he seguido entrenado como si formara parte del profesionalismo, físicamente estoy en uno de mis mejores momentos y estoy muy motivado”.

Durante este compás de espera, Unai ha continuado ejercitándose a las órdenes de Egoitz Carrión y ha competido en el campo aficionado representando al club Huarte, conquistando los títulos por parejas de los campeonatos de Navarra y España junto a Mariezkurrena II y Beroiz, respectivamente. Actualmente, está inmerso en las semifinales del torneo de Irurtzun.

Con la readmisión del propio Laso y de Iosu Eskiroz en Baiko, a las empresas les toca mover ficha con el fin de aclarar el porvenir de Mariezkurrena II, repescado por Aspe para disputar el último Campeonato de Parejas, y de Víctor Esteban, quien ya ha realizado varios entrenamientos con la promotora armera.