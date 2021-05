Un plan en estudio para San Fermín

Actualizada 18/05/2021 a las 06:00

Las empresas Aspe y Baiko tienen ante sí un panorama de incertidumbre más allá de la final Manomanista. ¿Qué hacer en un segundo verano sin fiestas patronales? Con la Comunidad Autónoma Vasca sin posibilidad de llevar público, Aspe y Baiko miran a corto plazo, porque las circunstancias pueden ser cambiantes. Las empresas han sondeado a la Federación Navarra de Pelota la posibilidad de programar tres o cuatro festivales en fechas sanfermineras, que incluirían -hipotéticamente- las semifinales y final del Cuatro y Medio de San Fermín.

La viabilidad del proyecto, que todavía no se ha concretado, va a depender en gran medida de la capacidad que tenga el frontón Labrit para acoger público. De acuerdo con las restricciones en vigor, la Bombonera solo puede acoger a 285 personas -pelotaris, técnicos, jueces y trabajadores de ETB incluidos-, con lo que la venta de entradas quedaría sustancialmente reducida. La intención de las empresas y de la propia FNP es tratar de incrementar el aforo al 50 o 60% de la capacidad. Fuentes consultadas apuntaban que podría llegarse a los 500 espectadores, dejando un asiento libre entre uno y otro.

Para conseguirlo es la Federación Navarra de Pelota quien debe solicitarlo a Sanidad, y son las empresas, de acuerdo con la propia Federación, quien presenta un plan sanitario.

Cabría otra opción. El Navarra Arena tiene previsto acoger el 3 de julio la final de la Emakumen Cup, con un aforo para 1.300 personas. Podría aprovecharse el montaje del frontón, pero hay que ver si Aspe y Baiko pueden hacer frente a un gasto así.

¿YA IRÁ EL PÚBLICO?

La situación para las empresas es difícil de gestionar. Económicamente atraviesan un momento muy delicado. La competición oficial y las retransmisiones de ETB les han ayudado a sobrellevar el invierno. La cuestión es qué hacer con el verano, por varios motivos. El esencial, si se va a poder ir o no al frontón y con qué aforo. De momento solo pueden acoger público y con muchísimas restricciones en Navarra y La Rioja.

En el caso de que se lanzaran a retomar la actividad con un número de público reducido (hay que ver si con aforos tan pequeños eso es rentable), cabe preguntarse si el aficionado va a querer ir al frontón o no, teniendo en cuenta tres elementos. La imposibilidad de consumir nada (hostelería cerrada en los frontones), la distancia de seguridad, mascarilla, etc y la imposibilidad de moverse por la cancha. No parece fácil.