José Javier Zabaleta irrumpió de manera colosal en su quinta participación del Manomanista. No dejó rehenes. Engulló por completo a Arteaga II (22-2) en su estreno en el Labrit, disipando las dudas de su precipitada transición del Parejas al mano a mano -con tan sólo un entrenamiento- y confirmando su madurez como pelotari. “Quería demostrar lo que tenía dentro y lo he conseguido. Estoy contento por tener otra oportunidad de jugar mano a mano”, aseguró.

El zaguero de Etxarren vapuleó al representante de Baiko. No dejó opción a la sorpresa en un encuentro de 107 pelotazos y 36 minutos que, no obstante, comenzó con un susto. Fue tras la disputa del 4-0 cuando Zabaleta se echó la mano a su pierna derecha. Buscó en las gradas a Txema Urrutia, médico de Aspe, al notar unas leves molestias en el aductor. No obstante, decidieron seguir hasta el 6-1.

El zaguero navarro solicitó entonces al juez principal ser atendido en los vestuarios del Labrit, donde fue evaluado y atendido con mayor detenimiento por el galeno de la empresa armera. “Quería que me viese Txema y me sacara de cualquier duda”, reconoció Zabaleta. Le acompañaron Jon Apezetxea, intendente de Aspe, y Fermín Escudero, su botillero. Apenas cinco minutos después regresó a la cancha para resolver lo que había iniciado.

CALLEJÓN SIN SALIDA

Las molestias musculares no le impidieron engrosar una estadística global con nueve saques, seis dejadas y tres pelotazos, uno de ellos alcanzó el rebote (15-2) tras botar a la altura del número nueve. Incluso demostró su buen estado de forma al esprintar desde el último cuadro del Labrit para defender un saque-remate de su rival. El navarro exhibió una versión convincente, con un golpeo violento y escogiendo cada movimiento con inteligencia.

De esta forma, Arteaga II se encontró en un callejón sin salida. El delantero de Baiko apenas rebañó dos tantos en su casillero a costa de una dejada de Zabaleta que fue a parar al colchón y una falta de saque. Nada más. El campeón del Manomanista de Promoción de 2020 no representó ninguna amenaza y encajó una dolorosa e idéntica derrota dos semanas después de la previa disputada ante Artola.

“Los golpes duros me enseñan cual es la realidad y ahora no doy el nivel para competir en Primera”, aseveró en los micrófonos de Radio Euskadi. El guipuzcoano, que arrastraba algunos problemas de manos, no sacó rendimiento de sus tres saques y erró dos voleas, un gancho y un pelotazo que se marchó por alto. Zabaleta terminó rematando una magnífica actuación con una última dejada al txoko que le abrió la puerta a los cuartos de final. El pelotari de Etxarren se enfrentará al riojano Darío el próximo sábado en el frontón Atano III de San Sebastián.

Zabaleta 22

Arteaga ii 2

Frontón: Labrit de Pamplona. Partidos disputado a puerta cerrada.

Marcador: 6-0, 6-1, 9-1, 9-2, 22-2.

Duración: 36:11 minutos.

Pelotazos: 107.

Saques: 9 de Zabaleta, 0 de Arteaga II.

Faltas de saque: 1 de Zabaleta.

Tantos hechos: 9 de Zabaleta, 0 de Arteaga II.

Tantos perdidos: 1 de Zabaleta, 4 de Arteaga II.

Botilleros: Fermín Escudero acompañó a José Javier Zabaleta, mientras que Arteaga II estuve aconsejado por su padre Juan Mari.

Incidencias: Tras el 4-0, Zabaleta solicitó la presencia de Txema Urrutia, galeno de Aspe, al notar molestias en el aductor de la pierna derecha. Más tarde, con el 6-1 en el marcador, tuvo que ser atendido en vestuarios.