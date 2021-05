Zabaleta: “Después de esta txapela, me gustaría hacer algo bonito en el Manomanista”

Actualizada 11/05/2021 a las 06:00

El polideportivo de Unbe está en lo alto de Eibar. Desde allí se divisa la ciudad armera, la cuna de Aspe. Allí la empresa ha citado a los campeones de Parejas para el día después. En finales sin público y con toque de queda, la resaca invita a la reflexión. La de José Javier Zabaleta es la de un tipo que sabe dónde está y para qué está.

¿Cómo celebró la txapela?

Con mucha tranquilidad, en casa y con los de casa. Es una pena no poder disfrutar de estos momentos tan bonitos y de tanta emoción con familia, amigos, preparadores, compañeros de entrenamiento... Cuando llegué al pueblo estaba la gente de Etxarren con una pancarta esperándome en la puerta de casa. Eso es bonito. No sé cuántos estarían, pero había mucha gente, sí. Les estoy super agradecido.

La final fue el broche a un campeonato redondo.

Sí, ha sido un Parejas muy bueno por parte de los dos. Hemos hecho una competición completa hasta el último día, que era el más importante.

La llorera que se agarró después de ganar fue tremenda, ¿tanto se emocionó?

Sí. No sé cuánto se vio en la televisión. Pero fue un momento muy especial, también me pasó en los campeonatos anteriores que he ganado. Al final me acuerdo de mi prima y de mi padre, que ya no están aquí. Todo lo que hago es por ellos, y hay un momento en el que te emocionas. Ni levanté los brazos, me salió así y ya está. Me vinieron recuerdos a la cabeza, me emocioné.

No es muy de celebrar ni de llorar.

No. Soy tranquilo en las celebraciones, me pongo contento en mi interior.

También pareció como que sacaba mucha tensión interior.

Sí, es así. Al final llevaba mucho tiempo peleando por ganar un campeonato así. Lo conseguí con Ezkurdia en 2018, no pudo ser con Irribarria, que perdimos por tres tantos. El año pasado con Jaka nos faltó suerte en los tres últimos partidos del campeonato... llevo un tiempo entrenando y trabajando mucho para conseguir cosas, y cuando las consigues, estás feliz.

¿Cuál ha sido el peor momento en el Parejas?

He tenido partidos en los que las manos no han estado al cien por cien. He trabajado con masajistas, he retocado los tacos... y he sufrido un poco. En cuanto a resultados y tener malas sensaciones en la cancha, el último partido de la liguilla en el Labrit fue malo. Ezkurdia metió mucho ritmo, y a nosotros no nos salió nada. Pero ganando, todo se olvida.

Se ha llegado a decir de usted que es el mejor zaguero del siglo XXI.

No lo sé. Yo desde pequeño he visto zagueros muy buenos. Me vienen a la mente los tres que más me han gustado, que son: Beloki, Patxi Ruiz y, sobre todo, Barriola. Son gente que ha demostrado muchísimo en la pelota, y seguro que habrá alguno que me dejo de estos años.

¿Tener a Elezkano le ha hecho mejor?

Nos hemos compenetrado muy bien desde el principio, y eso te da confianza. Hemos sumado mucho todos los partidos. Él sabe sacarme partido.

Tras la final dijo que él había sido el héroe de la txapela.

Sí, porque él hizo un partido redondo de principio a fin. En todo momento hizo lo que tenía que hacer, estaba supercentrado, continuamente me decía que teníamos que seguir. Estuvo espectacular.

¿Disfrutó en la final?

Hasta el tanto 6, no. Calentando tuve muy buenas sensaciones, pero al empezar cometí un par de errores, se pusieron ellos por delante y me entraron dudas. Pero me supe reponer. A partir del 12 disfruté más de la final.

¿Es la final en la que más ha disfrutado?

En la final con Ezkurdia vi que él podía con los dos. Ayer disfruté algunos tantos, me hubiera gustado dar pelotazos más limpios, pero estoy contento.

En siete partidos han ganado por 22-10 o menos. ¿Qué le dice?

Que ha habido días que no hemos empezado tan mal, y que todos los días hemos dado lo mejor.

¿Qué le queda por mejorar?

Creo que puedo pegar pelotazos más limpios, puedo mejorar la técnica de golpeo y aprovechar mi golpe.

30 años, ¿se ve en la madurez?

No veo a los 30 años, miro a la lesión que tuve en 2015. Desde entonces soy mucho más constante, trabajo día a día por ser mejor. Mi grupo de trabajo es magnífico.

¿Qué le dice Barbajero?

Me anima a no conformarme, eso ya me sale a a mí solo. Pero se agradece que me apoyen para sacar lo mejor de mí mismo.

Y ahora, el Manomanista. ¿Es un gran reto?

Lo es, y le agradezco a la empresa que me de la oportunidad de intentarlo. En los últimos años se ha visto que es una competición difícil para los zagueros. Vamos a llegar con poco descanso después de un Parejas largo y sin mucha preparación. Ojalá pueda dar todo lo que tenga dentro. Voy a intentarlo y aprovechar la oportunidad. Me gustaría hacer las cosas bien como en el Parejas. Sé que lo tengo muy difícil, pero voy a intentar dar algún susto y hacer algo bonito.

¿Qué le preocupa? ¿el saque? ¿el resto? ¿el saque remate?

El juego del mano a mano es mucho más rápido. En los últimos años se ha visto que es mucho saque-remate y juego al aire. Eso los delanteros lo juegan todo el año. Amoldarse no es fácil, pero voy a intentarlo. Me hace ilusión hacer algo bonito en el mano a mano. Estoy bien de juego y voy a intentar mejorar todo lo que pueda.