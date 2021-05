Elezkano II-Zabaleta y Peña II-Albisu buscan este domingo el título de Parejas en el Bizkaia

Actualizada 09/05/2021 a las 06:00

El frontón Bizkaia acoge este domingo por la tarde la cuarta final de la pandemia a puerta cerrada, la segunda de Parejas. Una pena porque el cartel del partido por la txapela es espectacular. Elezkano II-Zabaleta contra Peña II-Albisu. Las dos combinaciones más regulares a lo largo de 19 semanas de competición, que tienen como puntos de referencia a dos bombarderos en la zaga en plena madurez. El navarro José Javier Zabaleta y el guipuzcoano Jon Ander Albisu. No habrá corredores en el recinto vizcaíno, como tampoco aficionados, pero los favoritos para el dinero son los de Aspe, en proporciones de 100 a 60.

“Nunca hago caso a quién es favorito un partido, porque los partidos hay que jugarlos. Y tengo muy claro que si no jugamos al 110%, si no hacemos un partido de diez, no les vamos a ganar”, comentaba hace unos días José Javier Zabaleta.

Desde que se presentó el Parejas en noviembre del año pasado, todas las quinielas estaban encabezadas por los mismos nombres. Danel Elezkano y José Javier Zabaleta. También los pronósticos de las casas de apuestas iban en la misma dirección.

Elezkano-Zabaleta han demostrado con hechos que han sido la combinación más poderosa del torneo. Y no solo porque lleguen con un 76% de victorias a la final.

En su segundo campeonato juntos, el vizcaíno y el navarro han sumado mucho como pareja. Zabaleta está en un momento deportivo y de juego extraordinario. Su derecha es la que más ha brillado en la competición, la que ha abierto los mayores huecos. Pero el de Etxarren es más que su golpe. Ha leído muy bien los partidos, con cabeza, y se ha anclado por sistema entre el cinco y el siete, desde donde destroza a los rivales.

Zabaleta ha estado muy bien secundado por un Danel Elezkano, que ha dado un paso adelante en ataque a lo largo de las 19 semanas. Ha sabido complementarse con su zaguero. La comunión entre ellos es total.

NO SE FÍAN DE LOS JON ANDER

Tanto Elezkano como Zabaleta han repetido por activa y por pasiva que no se fían ni lo más mínimo de los Jon Ander. Baiko formó esta pareja guipuzcoana como experimento, y el resultado ha sido sobresaliente.

Jon Ander Peña fue la apuesta joven de Baiko, en lugar de hombres consagrados como Bengoetxea VI o delanteros de segunda línea como Agirre. Y el tolosarra ha funcionado. Peña II, un hombre curtido en mil batallas en promoción ha convencido en su estreno en la máxima categoría. Peña ha mostrado valentía del primer al último partido. No se arruga, aunque se equivoque insiste. Su juego, además, va más allá del de los delanteros al uso. Es más largo, pone la pelota muy atrás con la derecha, y hace daño a los zagueros rivales.

Jon Ander Albisu ha encontrado en Peña II el delantero ideal. Su compenetración en la cancha ha sido total. Peña ha sacado lo mejor de Albisu en el campeonato. Nunca el de Ataun había sido tan fiable, seguro, ni había rebajado sus errores a ratios tan bajos.

Las dos parejas se han enfrentado en tres ocasiones. En la liguilla ganaron los de Baiko 22-20 y 22-15. Pero en las semifinales los de Aspe les dejaron en ocho.

DANEL ELEZKANO

Nació en Zarátamo (Vizcaya) el 9 de abril de 1994. Mide 1,87 y pesa 83 kilos. Es licenciado en ADE.



8 años como pelotari profesional. Debutó en el frontón Bizkaia el 18 de agosto de 2012 con la empresa Baiko y pasó a la empresa Aspe en 2016.



3+1 finales ha disputado Danel Elezkano de profesional. Una del mano de Promoción, más 3 de Parejas de primera. Fue campeón en 2019 con Rezusta y subcampeón en 2018 también con Rezusta.



SU PAREJAS

Partidos jugados 17

Partidos ganados 13

Saques hechos 20

Son el 5,6% de los tantos hechos

Tantos hechos 137

Son el 38% de los tantos hechos

Tantos perdidos 41

Son el 18% de los tantos perdidos

Lesiones No

Jornadas de baja 0



JOSÉ J. ZABALETA

Nació en Etxarren (Navarra) el 8 de marzo de 1991. Mide 1, 87 y pesa 84 kilos. Estudia un grado de educación.



10 años como pelotari profesional. Debutó en el Astelena el 6 de enero de 2011 con la empresa Aspe, donde permanece.



4 finales ha disputado como profesional, todas del Parejas de Primera categoría. Quedó campeón en las ediciones de 2013 con Irujo y 2018 con Ezkurdia. Fue subcampeón en la edición de 2019 con Iker Irribarria.



SU PAREJAS

Partidos jugados 17

Partidos ganados 13

Saques encajados 20

Son el 8% de los tantos perdidos

Tantos hechos 58

Son el 16% de los tantos hechos

Tantos perdidos 44

Son el 19% de los tantos perdidos

Lesiones No

Jornadas de baja 0



J. ANDER PEÑA

Nació en Tolosa (Gipuzkoa) el 18 de julio de 1997. Mide 1,80 y pesa 85 kilos. Estudia Ingeniería Mecánica.



10 años como pelotari profesional. Debutó en el frontón Beotíbar el 8 de noviembre de 2016 con la empresa Baiko, donde ha jugado toda su carrera.



5+1 finales ha disputado Peña de profesional. 3 de la jaula Promoción, 2 del Parejas de Promoción. Más la de hoy. Ha sido dos veces campeón del Cuatro y Medio de Promoción. La de hoy es la primera de 1ª.



SU PAREJAS

Partidos jugados 16

Partidos ganados 13

Saques hechos 30

Son el 8% de los tantos hechos

Tantos hechos 117

Son el 34% de los tantos hechos

Tantos perdidos 74

Son el 25% de los tantos perdidos

Lesiones No

Jornadas de baja 1 (covid)



J. ANDER ALBISU

Nació en Ataun (Gipuzkoa) el 6 de mayo de 1990. Mide 1,85 y pesa 83 kilos. Estudios de FP mecánica. Tiene dos hijas.



4 años como pelotari profesional. Debutó en el frontón Beotíbar el 3 de julio de 2010 con la empresa Baiko. Juega de zaguero.



1+2 finales ha disputado Jon Ander Albisu como profesional. Una del Parejas de Promoción, campeón con Olaetxea en 2011. En primera, la de 2013, que se suspendió por lesión de Berasaluze.



SU PAREJAS

Partidos jugados 17

Partidos ganados 13

Saques enajados 30

Son el 4% de los tantos hechos

Tantos hechos 48

Son el 14% de los tantos hechos

Tantos perdidos 77

Son el 26% de los tantos perdidos

Lesiones No

Jornadas de baja 1 (covid)