José Javier Zabaleta: "Lo que llena de las txapelas es ver felices a los de tu alrededor"

Actualizada 05/05/2021 a las 06:00

Al sol, en un jardín de Gurutzalde Auzoa, una urbanización de Zarátamo (Vizcaya) José Javier Zabaleta desgrana con calma lo que ha dado de sí el Parejas 2021. Habla con tranquilidad, sin sentirse favorito. Sabe que los Jon Ander tienen peligro, mucho peligro.

Cuarta final del Parejas, ¿llega en su mejor momento?

A una final no se llega por casualidad, tienes que estar bien de juego. Me he encontrado superbien.

¿Es su mejor Parejas?

No lo sé, eso es difícil de medir. El año pasado con Jaka me quedé muy contento, salvo al final. Ha habido más campeonatos buenos.

Pregunte a quien pregunte de este Parejas, todos le temen.

Y yo les temo a ellos también. Siempre he tenido mucho respeto por los contrarios. En la mano profesional la gente trabaja muchísimo para estar arriba, por eso hay que dar el 110 siempre.

¿Le gusta que hablen bien de usted?

Los periodistas me habéis puesto cosas muy bonitas en el campeonato, pero yo no suelo hacer mucho caso. Para mí lo importante es estar junto a los míos, tratar de mejorar y seguir a lo mío para dar todavía mejor nivel.

Pero es que quien le alaba son sus compañeros y por unanimidad.

Eso se agradece mucho, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien.

Usted jugó su primera final con Irujo en 2013, ¿en qué ha cambiado?

Era mi primera vez, jugaba con el mejor de la empresa y para mí era todo nuevo. Han pasado unos años y creo que en la cancha disfruto más jugando a pelota.

En aquella final jugó contra Albisu en un partido que no pudo acabar. Y se reencuentran ocho años después.

Es bonito jugar contra Jon Ander. Para mí es un pelotari buenísimo y lo ha demostrado todos estos años con un nivel tremendo. Reencontrarnos en una final es una gozada.

¿Cómo es Albisu?

Es un trozo de pan por lo que le conozco. Es una superpersona, trabajador como ninguno, que dedica su vida a la pelota y al estar lo mejor posible siempre.

¿Es este el mejor Albisu?

Es posible. Yo le he visto con mucha confianza con las dos manos, cubriendo mucho frontón y sabe aprovechar el frontis para poner la pelota muy lejos, mete bien la mano, la cintura... a mí ver un zaguero así me hace disfrutar. Yo no le veo ningún punto débil.

¿Están en su madurez?

No sé. Yo llevo unos años jugando bien, con confianza en la cancha . He aprendido a hacer lo que debo en cada momento y si las cosas se complican. Estoy en una buena edad y me gustaría poder aguantar arriba unos cuantos años.

¿Cómo se ve físicamente?

Muy a gusto. Estoy muy agradecido al grupo de trabajo de Ororbia, porque trabajamos mucho y muy bien. Es un grupo que entrena todos los días, no fallamos ninguno ningún día, y ahí es donde se suma.

¿Qué tiene ese grupo de Ororbia?

Buena gente que quiere lo mejor para el que tiene al lado, nos motivamos entre todos. El día que no estás bien te ayudan mucho. Luis Sánchez, Xuban Armendáriz, Espinal, Iosu Eskiroz y Iñaki Barbajero te ponen las cosas muy fáciles.

¿De dónde ha sacado ese golpe letal a medio frontis?

Es algo que se tiene o no se tiene, no se aprende. En los últimos años he intentado perfeccionar ese pelotazo; creo que en los últimos años le he sacado un mayor provecho. Siempre he tenido ese golpe especial de derecha, perfeccionarlo es tratar de repetirlo las más veces posible. Si tengo el día, sé que hago daño, con el tiempo eres más consciente con cuál puedes hacer daño o no.

¿Qué teme de la final, que les den muy favoritos?

A eso no le hago ni caso. Es muy difícil llegar a una final y más ganarla. Nosotros tenemos que jugar lo mejor posible. Darlo todo y luchar de principio a fin cada tanto.

¿Y si gana?

Me pongo contento por ganar y por la txapela, pero lo que más me llena es ver contentos a los míos.

¿Qué le ha dado Danel?

Mucha tranquilidad y mucha confianza. Me ayuda con su aire, sabe elegir bien las pelotas que deja para que yo le dé. Tenemos una confianza total, nos decimos todo sin ningún problema.

Da la impresión de que las cosas están muy claras entre ustedes.

Sí, los dos sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer, hablamos mucho antes de los partidos. Pero tú puedes ir con una idea y luego las cosas van por otro. Por suerte tenemos las ideas claras, sabemos que o hacemos un partido de 9,5 o no vamos a ganar contra una pareja tan fuerte como Peña-Albisu.

¿Es una final de zagueros?

No lo veo del todo así. Danel y Peña están haciendo un montón de tantos, son peleones y saben hacer daño. A Peña lo veo supervaliente, que va a ser muy peligroso.

SUS PAREJAS

Año (Pareja) Resultado

2021 (Elezkano) ¿?

2020 (Jaka) Semifinalista

2019 (Irribarria) Subcampeón

2018 (Ezkurdia) Campeón

2017 (Elezkano) Semifinalista

2016 No participó por lesión

2015 (Ezkurdia) Semifinalista

2014 (Ezkurdia) Cuartos de final

2013 (Irujo) Campeón