Actualizada 04/05/2021 a las 06:00

Jon Ander Albisu, zaguero de Baiko

"JUEGO CON MÁS CABEZA QUE ANTES, SELECCIONO MÁS"

Jon Ander Albisu (Ataun, 1990) ha tenido que esperar ocho años para volver a una final de Parejas. Está en su mejor momento

¿Cómo es llegar a una final?

Tienes la sensación de estar feliz. En el momento no eres consciente, pero desde ayer ya estamos preparando la final. Tengo ganas de que llegue. Los zagueros estamos esperando todo el año a que se dispute este campeonato.

Jugó su primera y última final hace ocho años, ¿en qué ha cambiado?

Muchas cosas. Aquel año el debutante era yo, el veterano era Pablo Berasaluze. Y desde entonces he ido sumando experiencia y cogiendo el peso en las parejas.

Su juego, sin perder el golpe, ha cambiado.

Con la experiencia aprendes a sujetar el partido, no ir a darle a todas las pelotas con todo... antes perdía seis u ocho cada tarde. Ahora intento sujetar desde atrás, si encuentro pelota buena le doy velocidad para darle ritmo al juego.

Se ha vuelto más selectivo.

Sí, desde atrás cambia el ángulo del frontón, es más complicado gozar. Trato de darle un poco de altura, si pillo pelota del tres o del cuatro voy con todo. Juego con más cabeza que antes, selecciono más.

¿Está en su madurez?

Llevo tres o cuatro años en los que me encuentro más a gusto en la cancha, soy más regular y fallo menos. Pero me quedan cosas por mejorar.

¿Se come menos la cabeza?

No soy de darle muchas vueltas a la cabeza, con los años descubres que hay muchas cosas más que la pelota. Cuando salgo a la cancha lo doy todo.

¿Cómo ha sido jugar con Peña?

Cuando me toca asumir la responsabilidad de la pareja juego a gusto, me ilusiona. Creo que lo ha hecho muy bien.

Es un delantero diferente, más largo.

Sí, con la izquierda saca muy bien la pelota del txoko, le da mucha velocidad tanto de aire como a bote y le gusta marcar el ritmo del partido. Me gusta porque cuando se complican los partidos no se esconde, se echa la pareja a la espalda y es valiente. Ha hecho un campeonato muy serio, no parecía que fuera un debutante. Yo siempre le he dicho que haga su juego.

¿Le ha tenido que dar muchos consejos?

No hace falta, tampoco somos de hablar mucho, con poco nos entendemos. Me suele hacer caso.

Y delante, José Javier Zabaleta, la bestia negra de todos en el Parejas.

Sí, yo creo que está a un nivel superior al resto. Cada pelotazo que da es muy difícil de sujetarle, le da a medio bote y te la pone en el rebote. Es un portento físico, parece que no se cansa y ve muy bien el juego. No muchos hacen eso. Pero bueno creo que se les puede ganar.

¿Cómo va a ser una final sin público?

Pues una pena. Se echa mucho de menos el ambiente del frontón lleno, sobre todo en los partidos importantes. Me faltará el ambiente de la gente del pueblo en la final, pero tenemos que estar contentos porque al menos estamos jugando.

Jon Ander Peña, delantero de Baiko

"SIEMPRE VOY AL ATAQUE, ES MI ESTILO EN LA CANCHA"

Jon Ander Peña (Tolosa, 1997) debutaba en el Parejas y ha conseguido entrar en la final. Su juego agresivo ha gustado

¿Le costó dormirse el domingo tras clasificarse para la final?

Mucho, después de jugar no suelo dormir bien. De hecho vi otra vez el partido para ver lo que había hecho bien y lo que había hecho mal.

¿Qué le han dicho sus vecinos?

He salido cinco minutos a la calle, y me ha felicitado mucha gente. Están ilusionados con que gane la txapela. Y he tenido un montón de mensajes en el móvil, los agradezco mucho.

¿Qué es llegar a una final de primera categoría?

En el frontón fue como un shock. Ahora lo veo más en frío, intento estar centrado como todo el campeonato y pensar que podemos ganarles.

¿Cómo han llegado hasta aquí?

Yo creo que sumando mucho como pareja. Jon Ander ha jugado un gran campeonato, hemos sido regulares, con buenos partidos. Eso durante cuatro meses es importante.

Cuando le dijeron que jugaba con Jon Ander, qué pensó.

Si eres del delantero debutante lo lógico es que te pongan el mejor zaguero. Pensaba que podíamos hacer una gran pareja, sueñas con poder llegar a la final, pero eso, sueñas. Estamos felices.

Nunca se ha arrugado.

Al principio la gente habló porque se había quedado fuera gente importante de la empresa.Pero apostaron por mí. Yo no he sentido ninguna responsabilidad, sino que ellos han confiado en mí. Jon Ander me da mucha confianza.

Usted es un delantero valiente, ¿por qué juega así?

Me gusta jugar al ataque siempre, es mi estilo en la cancha. En este campeonato he aprendido a ser agresivo, pero seleccionando más cuándo serlo, cuesta ser frío en un juego tan rápido como el que se hace ahora de aire. Juego con un pegador y tampoco me tengo que volver loco. Creo que como pareja hemos acertado en el juego.

¿A quién admiró como delantero?

Aimar Olaizola siempre ha sido mi ídolo y mi referente desde crío. Era el que ganaba las txapelas y ha marcado la historia de la pelota. Con él he compartido mucho vestuario y me ha dado buenos consejos, te dice cómo juega el rival, cómo puedes jugarle... Pero me han gustado también Irujo o Bengoetxea, ellos me han dado consejos.

Usted es un delantero más largo.

Tengo fuerza. Hasta ahora me enredaba siempre con el delantero contrario, pero ahora le suelto a la derecha atrás y sé que puedo hacer daño alargando la pelota. En eso he dado un paso adelante.

¿Cómo va a ser una final sin público?

A mí me da mucha pena porque en los pueblos estas cosas se viven mucho. Pero seguro que la gente de la cuadrilla prepara algo.