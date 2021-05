Cuatro hombres y un destino

Actualizada 02/05/2021 a las 06:00

El Campeonato de Parejas conocerá el domingo a la tarde, a eso de las siete y media, quiénes serán los compañeros de viaje de Elezkano II-Zabaleta el próximo 9 de mayo en la gran final del frontón Bizkaia. En el Bizkaia se verán las caras Altuna III-Mariezkurrena II y Peña II-Albisu en un partido que es una eliminatoria pura. Y también va a ser un vivir o morir entre las empresas. Aspe puede tener los dos finalistas o Baiko salvar el tipo con al menos un representante en la final.

Posiblemente estemos ante el partido más incierto de todos cuantos se han jugado en el campeonato. De hecho, si hubiera dinero en los frontones se cantaría a la par, porque nadie tiene claro quién es el favorito. Y esas dudas vienen avaladas por los precedentes. Se han enfrentado en dos ocasiones, y en las dos se ha resulto el partido por el cara o cruz del 21 iguales. Y la victoria ha ido una vez a cada lado.

AGUANTAR LA PRESIÓN

Hay muchísimo en juego para los cuatro protagonistas esta tarde en el Bizkaia. De llegar a 22 para todos será la primera vez que alcanzan una final del Parejas.

El premio es enorme, el más grande posible, y la presión irá acorde con lo que se puede conseguir. La cuestión ahora es saber quién va a convivir mejor con ese extra.

A pesar de su juventud, Altuna III-Mariezkurrena tienen un plus de experiencia en estas situaciones. Al menos por la parte del delantero de Amezketa. Hay que saber jugar al límite, y ya ha pasado por esas situaciones. Es probable que el guipuzcoano no haya hecho un campeonato perfecto, ha habido partidos en los que se esperaba mucho más de él. Pero Altuna III tiene ese toque mágico que lo hace diferente, ese recurso sacado a tiempo que determina partidos. Lo malo para él es que enfrente va a tener un delantero anárquico y valiente como es Peña II, al que no le importa nada ni nadie. Para lo bueno, y para lo malo.

¿Y atrás? Ahí está el nudo gordiano del partido. Duelo de pegadores asegurado, con un poder tremendo. La cuestión es cómo canalizar con acierto esa potencia de fuego. Cómo dominar al contrario, pero por encima de eso cómo controlar el número de errores. Una tarde irregular en el Bizkaia significará estar fuera de la final después de cuatro meses largos de trabajo.

Baiko, a evitar una quinta seguida de Aspe

Aunque los Jon Ander, Peña II y Albisu, no se metan ninguna presión por meterse en la final, lo cierto es que los guipuzcoanos tienen hoy encima una gran responsabilidad. Está en su mano lograr la posibilidad de que Aspe no encadene cinco txapelas del Parejas consecutivas. Hay que recordar que desde que Olaizola II-Urrutikoetxea conquistaron la txapela en 2016, la promotora de Baiko ha tenido que ver cómo su homónima eibarresa hacía campeones a Irribarria-Rezusta, Ezkurdia-Zabaleta, Elezkano-Rezusta y Ezkurdia-Martija. Tres delanteros diferentes y tres zagueros distintos y de muy diferentes características.

Hay que recordar que Baiko alineó para el Parejas a Olaizola II-Rezusta (cedido desde Aspe), que entraron en semifinales; Urrutikoetxea-Imaz, muy por debajo de sus posibilidades; Artola-Aranguren, pareja que tampoco ha terminado de funcionar en ningún momento. Y el exerimento de Peña II-Albisu, que les ha salido bastante bien.

