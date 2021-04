Altuna III-Mariezkurrena y Peña II-Albisu se aferran a la paciencia ante su último desafío

Actualizada 30/04/2021 a las 06:00

Jokin Altuna, Jon Mariezkurrena, Jon Ander Peña y Jon Ander Albisu realizaron este jueves un ejercicio de contención a falta de cuatro días para la disputa de la decisiva jornada de la liguilla de semifinales del Parejas. Ambas parejas imploraron la “calma”, la “paciencia” y la “tranquilidad” en su juego para poder afrontar con seriedad un encuentro en el que se reparte el último billete para la final del próximo 9 de mayo.

Los cuatro semifinalistas dieron su aprobación al material escogido para este domingo. Los de Aspe optaron por pelotas con un poco menos de salida de frontis y que andan en el suelo (104’4, 106’8 y 106’1 gramos), mientras que sus rivales no ocultaron su interés por cueros más rápidos (105’8, 106’3 y 105’4 gramos).

MERECER GANAR

“Tengo especial ilusión por poder llegar a esta final. He jugado siete finales individuales pero nunca una del Parejas”, reconoció Altuna III, “Desde principios de año tenía este campeonato entre ceja y ceja”. Por segunda vez en su carrera, el delantero de Amezketa ha sabido mantener sus opciones clasificatorias hasta el último momento. Ya en la edición de 2019 afrontó un reto similar en compañía de Martija frente a Elezkano II-Rezusta. “Nos ganaron muy fácil”, recordó ayer.

Esta vez, el delantero de Aspe insistió en su propósito de sumar como pareja, recuperar su identidad después de verse casi fuera del campeonato tras la última jornada. “Quizás en los últimos partidos no me he encontrado a gusto, pero no estoy preocupado”, apuntó, “Tenemos que darlo todo, pero sobre todo merecer ganar en un frontón donde si no eres un extraterrestre, es muy difícil hacer daño con tan solo un pelotazo”.

Planteamiento que deberá poner en práctica junto a un Jon Mariezkurrena que, a sus 21 años, se planta con opciones de ser finalistas en su tercera participación del Parejas y tras su salida y vuelta al profesionalismo. “Todos los partidos han sido un premio para mí y jugar una final es la máxima aspiración. Soy muy joven y todo lo que venga será bienvenido”, señaló en rueda de prensa.

SIN AGOBIOS

Peña II, por su parte, se postula como el tercer pelotari en discordia en busca de su primera final del Parejas y, además, en su primera titularidad. “Al principio del campeonato veía muy lejos llegar hasta aquí y ahora soy consciente de que la final está a 22 tantos”, afirmó, “No nos tiene que comer la ilusión o la presión por llegar a la final, sino se volverá en contra”.

El joven guipuzcoano tratará de alcanzar su objetivo en compañía de un experimentado Albisu que se postula como finalistas por séptima vez en su carrera, además de pocos meses después de haberlo intentado por última vez con Asier Agirre.