Ezkurdia: “Se nos ha escapado la oportunidad de pelear hasta el último momento”

Actualizada 29/04/2021 a las 06:00

Poco más de cuatro meses y medio han transcurrido desde que Joseba Ezkurdia y Julen Martija se proclamaran campeones de la última y anómala edición del Campeonato de Parejas. Ninguno de los dos queda ahora clasificatoriamente en pie para revalidar el título que consiguieron en diciembre. El delantero de Arbizu se despide sin Ladis Galarza, con la derecha tocada, de la competición en un mero trámite competitivo frente a Elezkano II-Zabaleta.

El encuentro de este sábado en el Labrit se presenta como un partido intrascendente, ¿lo es también para usted?

Es una pena que carezca de tensión clasificatoria, pero para mí es un partido importante. Quiero acabar bien el campeonato, con buenas sensaciones. Creo que he llegado en un buen momento a esta recta final del campeonato. Estoy con chispa, físicamente bien, con confianza, y quiero seguir en esa línea.

Se quedaron sin opciones tras un 21-22, ¿le da rabia?

Mucha rabia y mucha pena. Tenía esperanzas puestas en estas semifinales. Se nos ha escapado la oportunidad de estar en la final, o de al menos pelear hasta el último momento, por detalles.

Pese a la derrota por la mínima, usted fue el más destacado en el Adarraga. ¿No siempre ganan los mejores?

Hemos peleado y cuando un pelotari lo da todo en el frontón, no se le puede pedir más. Me da pena porque en momentos clave a Ladis le ha acusado un poquito la tensión, le han perjudicado los nervios de jugar estas semifinales. Yo he intentado ayudarle para que disfrutase del momento porque creo que no todos los días se juegan partidos tan importantes.

Ha habido partidos en los que usted ha asumido la responsabilidad a toda costa.

Es mi manera de jugar. Me siento cómodo cuando participo mucho en el juego, cuando intento cambiar de ritmo, cuando trato de meter la velocidad que quiero… Creo que este año Ladis ha jugado partidos muy buenos, pero en ocasiones la tensión le ha pasado factura.

Se propusieron llegar a la liguilla de semifinales y lo han logrado...

Cuando se presentó el campeonato nuestro objetivo era, primero, estar entre los cuatro mejores y luego aspirar a más. De esta forma hemos conseguimos clasificamos en cuarta posición, jugar el play off y meternos en semifinales. Es para estar muy contentos. Creo que hemos hecho un buen juego en líneas generales, quitando tres o cuatro partidos muy malos.

¿Cuáles fueron?

Los dos primeros, contra Elezkano II-Zabaleta, que nos quedamos en 3, y luego contra Altuna III-Mariezkurrena II (11-22). A mitad del campeonato, en Tafalla, jugué personalmente mal y terminé por contagiar a Ladis (22-12); también aquí, en el Labrit, contra Peña II-Albisu (7-22), y unas semanas antes en Eibar donde Elezkano II-Zabaleta nos volvieron a pasar por encima (8-22)… Y ya voy cinco… (se ríe).

¿La segunda vuelta de la liguilla de cuartos supuso para usted un punto de inflexión?

Después del partido que jugamos aquí contra Peña II-Albisu cambié de chip, de mentalidad. Hablé mucho con Rubén Ayarra y con Carlos Chocarro, mis preparadores, y desde entonces he jugado mucho mejor.

¿En qué se ha tradujo ese cambio?

Tenía la sensación de que no estábamos haciendo nada en la cancha, de que si cometía un par de fallos me salía rápidamente del partido, no aguantaba esa presión, y era muy fácil ganarnos porque regalábamos un montón. Desde entonces limpié un poco la cabeza, intenté hacer lo mío, ayudar a Ladis, y buscar mi identidad a pesar de la dificultad de algunos partidos. Creo que lo he conseguido.

Ya no podrá revalidar su título de campeón

Era lo que quería, una meta muy difícil de lograr pero al mismo tiempo muy bonita y ambiciosa. Al menos hemos conseguido llegar hasta semifinales, quería jugar ese tipo de partidos, sentir esa tensión, esos nervios...

El sábado se enfrentan por tercera vez a Elezkano II-Zabaleta, sus mayores verdugos en este campeonato. ¿Son para usted los grandes favoritos?

Esta pareja es favorita desde que se presentó el campeonato. Todavía más después de ver el juego que tenemos todos. Están jugando una barbaridad. Jose es un autentico dominador y Danel está jugando de manera inteligente. Nosotros hemos sufrido contra esta pareja, nos han pasado por encima en los dos partidos que hemos jugado contra ellos y ojalá este sábado no vuelva a ocurrir lo mismo.

Usted que ha jugado tres ediciones del Parejas y ganado una txapela junto a Zabaleta, ¿opina también que es un zaguero único en su especie?

Cuando juega muy cómodo a la altura del cinco pone otro ritmo, tiene una pegada especial e ilumina todo. Desde que ganamos la txapela en 2018, creo que Jose ha dado un paso hacia adelante mentalmente. Es mucho más competitivo, se agarra a los partidos, sabe sufrir mucho más, y está jugando una barbaridad. Es una pasada verle jugar y la verdad que esta dominando este campeonato. No he visto a nadie pegarle a la pelota como a Jose.

¿Cree que ha tardado en explotar su potencial?

Toda la vida ha tenido facultades para jugar una barbaridad pero no era tan constante. Desde los últimos dos o tres años es muy regular, en todos los partidos da lo suyo y marca diferencias. Todos estamos disfrutando de Jose y creo que ahora está en su mejor momento. También ahora conocerá mejor su cuerpo. Todas las cosas que le han pasado hasta ahora, las lesiones, el mal de manos… todo te hace mejorar, conocerte mejor y creo que eso influye en un deportista de su talla.

Dentro de tres días finaliza para usted el Parejas, ¿trabaja ya para el Manomanista?

Hoy (por ayer) voy a hacer mi primer entrenamiento en frontón, mi primera toma de contacto, aunque vengo dándole un poco de caña a la preparación física desde enero. A ver si antes del campeonato puedo realizar tres buenos entrenamientos en el frontón y coger el sitio en la cancha.

Este año le tocará empezar desde el primer peldaño de la escalera

A ver qué escalera me toca y qué primer partido, pero tengo claro que habrá que darlo todo desde el primer partido. Ganar o perder pero por lo menos llegar bien. Haré todo lo que esté en mi mano para llegar con confianza y si luego no podemos pasar de ronda, que no nos pese en la cabeza.