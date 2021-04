Ladis Galarza: "Estar entre los cuatro mejores ha servido para callar algunas bocas"

Actualizada 20/04/2021 a las 06:00

Doce temporadas dentro del profesionalismo, cinco participaciones como titular del Campeonato de Parejas -dos con Asegarce y las tres últimas con Aspe- y, por fin, Ladis Galarza (Baraibar, 1990) ha conseguido poner pie en la liguilla de semifinales. “Ya era hora”, afirma.



¿Cree que en su caso lo bueno se ha hecho de rogar?

Creo que he tenido mala suerte. En el deporte de competición también hay que tener suerte, no hay más que ver parejas que parecen que andan bien y mira donde acaban. Creo que ya no tengo que demostrar nada, llevo tres años que no estoy ocupando un puesto al final de la tabla, sino clasificándome como cuarto o accediendo al ‘play off’. Eso la empresa lo tiene en cuenta y les estoy devolviendo la confianza.

¿Entonces le vino bien un cambio de aires?

Sí. Recibí confianza y continuidad, que para mí es muy importante. Partidos cada semana y confianza. Soy de los deportistas que piensan que el mejor entrenamiento es jugar partidos.

¿Qué significa para usted ser semifinalista?

Que en algo hemos acertado. Quedar entre los cuatro mejores duetos del campeonato significa mucho y ha servido para callar algunas bocas, sobre todo las de aquellas personas que no confiaban mucho en nuestras opciones. ¡Entre los cuatro mejores! Se dice fácil pero son palabras mayores.

Comparte ahora cartel con dos figuras en la zaga como Zabaleta y Albisu.

Somos más de cuarenta pelotaris profesionales y estar entre los cuatro mejores zagueros del Parejas es un buen síntoma. Este año está siendo mi mejor carta de presentación.

También ha sido uno de los cuatro zagueros que no han causado baja en esta edición.

Soy fuerte de manos. Me las cuido mucho y todas las semanas intento estar preparado para jugar a pelota. En este deporte siempre hay quien arrastra problemas de manos, pero en mi caso, desde que estoy en Aspe, no he dejado de jugar ningún encuentro del Parejas. He disputado 45 partidos seguidos del campeonato y todavía me quedan otros dos por delante. Son muchísimos.

¿Se le hace largo el campeonato?

Por mí como si el Parejas se alargar un mes más…

¿Le supone una mayor responsabilidad jugar con Ezkurdia, vigente campeón del Parejas?

Para nada. Nos entendemos bien y ojalá podamos jugar muchas veces juntos. En 2019 nos quedamos con las ganas, lo hemos comentado muchas veces entre nosotros, y ahora hemos vuelto. Aquella edición teníamos mucho peligro, veníamos de una racha de cuatro victorias consecutivas, pero nos quedamos a las puertas de las semifinales.

Han sufrido su primer tropiezo en la liguilla de semifinales ante Peña II-Albisu, ¿les pesa?

Tuvimos opciones de ganar pero no pudimos coger ventaja y se nos escaparon. Fue un partido difícil y habrá que intentar sacar esa espinita. Queremos aprovechar las sensaciones positivas con las que terminamos la liguilla de cuartos, donde conseguimos encadenar cuatro partidos seguidos ganados, más de un mes sin perder ni un partido y, hasta el domingo, nuestra última derrota era precisamente contra Peña II-Albisu.

¿Cómo afronta una jornada tan decisiva?

Nos jugamos mucho este fin de semana, será un partido a vida o muerte, como el del ‘play off’. Ya nos jugamos todo hace una semana y nos salió bien, espero que repitamos el resultado.

¿Qué opinión le merecen sus próximos rivales?

Nos tendremos que poner las pilas. No hay más que ver lo que han hecho en esta campaña. Ya sabemos lo que juega Altuna y Mariezkurrena le está acompañando muy bien, es cuando mejor anda desde que debutó, y creo que nos van a poner las cosas tan difíciles como en la liguilla. Vamos a intentar sacar nuestra mejor versión, que no estén cómodos y que no desplieguen un juego con el que son capaces de ganar a cualquiera.