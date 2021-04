Aimar Olaizola: “No poder hacer cosas con mis hijos me está costando, es lo que peor llevo”

Actualizada 16/04/2021 a las 06:00

¿Qué va a hacer Aimar Olaizola con su vida una vez terminado el Parejas? El goizuetarra ha aprovechado estos días para descansar la cabeza tras las 15 semanas de competición. Con los cuatro niños que tiene en casa no le queda tiempo para aburrirse. Al debate sobre su futuro no le da muchas vueltas. La hoja de ruta es clara. Tiene 41 años, quiere seguir jugando al mejor nivel, y cuando a final de año llegue el tiempo de ver si sigue o no, hablará con Baiko, verá cómo esta y decidirá. Lo demás es hablar por hablar.

¿Ha descansado de su último partido del Parejas?

Sí, cambio el chip rápido. En casa tengo trabajo con los cuatro pequeños, pero sí que me di una vuelta por el monte con los perros, y entrené.

¿Qué ha pensado? ¿ha reflexionado algo?

Si tengo todo en cuenta, creo que he hecho un Parejas muy bonito. La pena ha sido no meterse en semifinales, pero este año creo que está todo muy equilibrado, que ha habido buenas parejas. Yo creo que he jugado bien, pero hay que tener en cuenta que tengo 41 años, que voy para los 42 y que juego contra pelotaris que van desde los 22 a los 30 años.

¿Cómo ha sido la experiencia con Rezusta?

Muy buena, he jugado encantado con él. Había jugado algún partido con él, pero lo de esta vez ha sido más largo, mucho más intenso y es un chaval de 10. La pena es que nos ha faltado muy poco para entrar en semifinales. Él no ha tenido las manos al cien por cien, ha andado un poco justo todo el campeonato y eso se ha notado también. El último partido lo teníamos muy complicado la verdad.

¿Cómo ha ido terminando los partidos, muy destruido?

Físicamente he ido acabando los partidos muy bien. Sí que hemos tenido partidos exigentes, muy duros, pero en ninguno he terminado muy mal. No he tenido ningún problema físico importante. Si jugaba el domingo, el martes estaba entrenando ya igual. El cuerpo me está aguantando muy bien.

¿Cómo se ha visto?

Hay cosas que con 41 años me cuestan. Pero no creo que por eso no hemos estado en semifinales. Creo que como pareja nos ha faltado un poco de regularidad en el campeonato. Ha habido partidos que teníamos encarrilados y por una cosa o por otra nos han dado la vuelta. Ya no tengo la velocidad, ni el golpe de antes, pero aun con todo sigo siendo competitivo. Personalmente no puedo pedir más, he dado un muy buen nivel.

Usted ha dicho que mentalmente el Parejas se le ha hecho duro.

Sí. Llevo muchos años jugando campeonatos y disputando todo y ahora me va pesando. Desde los dos días antes al partido mentalmente me cuesta, luego en el frontón, de blanco, me veo a gusto jugando y disfruto. Lo previo al partido mentalmente empiezo a notarlo.

¿Es pereza porque tiene que preparar el partido? ¿porque le cuesta concentrarse? ¿por la tensión de la competición?

Por todo. A mí desde dos días antes al partido me gusta hacer siempre las mismas cosas. Mismos horarios, mismas comidas, descansar bien, los ejercicios previos... ahora con cuatro hijos es bastante más complicado todo. Son niños pequeños, quieres disfrutar con ellos también, eso implica que no puedes hacer determinadas cosas... Cuando eres más joven, puedes con todo. Ahora yo veo que todo me cuesta más. El no poder hacer cosas con mis hijos me está costando, es lo que peor llevo. Igual la víspera de un partido uno quiere jugar a fútbol otro a pelota... y yo tengo que estar descansando. Eso después de tantos años compitiendo te cuesta.

Miguel Induráin solía decir que la retirada asoma cuando a uno le cuesta ir a entrenar.

A mí no me cuesta ir a entrenar, pero me va costando más toda la tensión que lleva competir. Yo soy competitivo al cien por cien y después de tantos años te llega a cansar.

¿La competición machaca mentalmente, son cuatro meses haciendo exactamente lo mismo y con la tensión de tener que jugar?

Jugar un partido a la semana no es tan exigente. Mi problema no es que un campeonato sea largo o corto, toda la vida he ido encadenando campeonatos, esto nunca para. Estoy acostumbrado.

Pero usted sigue pasándoselo bien jugando a pelota.

Claro que sí. Cuando estoy vestido de blanco en el frontón, ningún problema. Me cuestan mucho más los días previos. La tensión del partido es lo que llevo peor.

¿Qué va a hacer en lo que queda de año? No juega el Manomanista y el verano tiene la pinta que tiene.

Voy a seguir jugando los partidos de empresa. Lo normal es que ahora haya menos partidos por cómo está el tema y la coincidencia con el Manomanista, que no jugaré y llega enseguida. Pero cuando me pongan partidos de parejas los quiero jugar bien. En ese tipo de partidos me veo a gusto. Ojalá la situación de pandemia empiece a dar la vuelta enseguida, y se vaya normalizando también en cuanto a que vuelva el público.

¿Cómo lleva la pandemia?

Pues es otra de las cosas que me está costando mucho, la verdad. No se puede estar en el vestuario, nos ponemos los tacos en la grada, acabas el partido y sin ducharte te vas para casa... y el público, sobre todo el público.

Es todo como tristón.

Mucho. Llevo más de 20 años como profesional y siempre he visto los frontones llenos, con mucho ambiente, y de repente encontrarte con esto, se te hace muy raro todo. Hacer un buen tanto y que no se oiga nada, o a los 30 que nos acompañan... es duro. Para los pelotaris es muy triste jugar así, pero por lo menos estamos jugando, que es mucho.

El silencio es duro.

Mucho, pero sobre todo es incómodo. No es a lo que estamos acostumbrados.

Usted es un pelotari competitivo, ¿cómo va a buscar la motivación en partidos de parejas que no son competición oficial?

En los partidos normales juego a gusto, y los torneos de verano los disfruto mucho también. Si acostumbras mucho al cuerpo a jugar solo partidos de relleno, que no tienen nada de aliciente, no es bueno. Mi ilusión es jugar en verano todos los partidos que se pueda. Y si hay Master como el año pasado, espero jugar y dar un muy buen nivel. Lo necesito casi.

Pero estos partidos tampoco le van a exigir una preparación tan intensa como el Parejas.

No, pero antes y ahora hago las cosas de forma parecida. A mí me gusta estar a un muy buen nivel todo el año, siempre he ido a tope en todos los campeonatos. Hay pelotaris que preparaban uno o dos campeonatos al año, a mi me gusta ser competitivo en los tres campeonatos oficiales y también en el verano. Nunca ha hecho preparaciones específicas, me ha gustado ser competitivo todo el año.

Acaba a final de año, en teoría, ¿cuándo tiene previsto hablar con Baiko?

Ahora mismo ni se me pasa por la cabeza. Quiero seguir jugando hasta que acabe el contrato, y voy a ir sobre la marcha. Si yo mismo veo que estoy disfrutando, hablaré con la empresa. Que veo que estoy sufriendo, que no me encuentro a gusto y que me cuesta todo mucho, hablaré también con la empresa, y lo dejaré. Quiero disfrutar de la pelota en el tiempo que me quede aquí.

¿Seguiría un año más con Parejas incluido?

Ni lo pienso. Estamos en abril, quiero seguir jugando partidos. Y luego ya hablaremos. Veré qué nivel tengo, cómo estoy de juego, de ganas.... y ya veremos.

Hombre, ahora está saturado por el campeonato, pero el verano le puede limpiar la cabeza.

Claro, por eso digo que hay que ir sobre la marcha. Están el Mano a mano, el Cuatro y Medio y el Parejas, pero hay otro tipo de partidos en los que puedes disfrutar más, en los que le das menos vueltas a la cabeza y que no te machacan tanto.

¿Quién gana el Parejas?

Lo veo tan abierto como en los últimos años. Las cuatro parejas semifinalistas son muy buenas. A mí me gustaría que ganasen Peña y Albisu, porque son compañeros de la empresa pero también por lo que han jugado. Albisu ha sido, con Zabaleta, el mejor zaguero del campeonato. Peña está rindiendo muy muy bien. Tiene mucho mérito que alguien tan joven se meta en semifinales en su debut. Pero la gente de Aspe está haciendo también un gran campeonato. Para mí los dos pelotaris que han marcado la diferencia en el campeonato han sido Zabaleta y Albisu.

¿Le han sorprendido los Jon Ander?

Albisu me ha sorprendido por la regularidad que ha tenido, lo está haciendo muy bien. Con Peña II entreno todos los días y sabía que lo iba a hacer muy bien. Pero ganar a las parejas de Aspe va a estar muy difícil.

“Jaka es un muy buen fichaje para Baiko”

Aimar Olaizola conoció a comienzos de semana el fichaje de Erik Jaka por Baiko hasta 2024. Una incorporación que viene a “refrescar” los puntales de la promotora bilbaína, donde Aimar sobrepasa los 40, Bengoetxea y Urruti superan la treintena. El de Lizartza es un buen fichaje. “La llegada de Jaka es muy buena para Baiko. Viene el campeón mano a mano, es una adquisición muy importante. Para mí es de los cuatro mejores pelotaris que hay, ha subido mucho en los dos últimos años. Si ha quedado campeón es por algo”, explicaba Olaizola. “Es un fichaje que hacía falta, hay algunos pelotaris que entrenando tienen nivel, pero que cuando llegan los campeonatos individuales a la hora de la verdad les está costando demostrar. Jaka va a demostrar en Baiko que es un buen pelotari que va a demostrar en los campeonatos”.